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投入立委黨內初選？王世堅表態：確實有在考慮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對自己選不選立委，台北市議員王世堅下午出面說明。記者楊正海／攝影
針對自己選不選立委，台北市議員王世堅下午出面說明。記者楊正海／攝影

北市議員王世堅昨天在在網路節目指出若民進黨開放北市第5選區（中正、萬華）立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。王世堅下午受訪，針對會不會願意投入黨內初選？王世堅說，本來先前沒有在考慮這件事，但是最近經過一些莫名其妙的打擊刺激後，確實有在考慮。

王世堅指出，每天國人同胞碰到的問題，從治安司法教育交通到國家資源的分配，以及財政經濟等，和國人同胞息息相關的議題，並不是在台北市議會就能單獨解決，必須從中央、從立法院徹底去解決，所以這麼多年來一直有很多支持者，一直鼓勵他再回到立法院去，確實有有很多支持者這樣鼓勵他。

王世堅指出，他本來先前沒有在考慮這件事，但是最近經過一些莫名其妙的打擊刺激後，確實有在考慮，但現在都還不是時候，黨沒有宣布初選期程，至於回來參選哪一個選區，他擔任立委時是大選區制，台北市分南北兩大選區，他的選區等於涵蓋目前大同中山中正萬華大安文山，所以在哪一個選區，現在沒辦法決定，現在離初選還有一段時間， 完全沒有具體規畫。

對於會不會選中正萬華？王世堅說，沒有，可能是昨天節目主持人問到4年前的情況，他說是，這幾年來一直有基層支持者鼓勵他參選，確實4年前有這樣的事，「我說的是4年前」。

媒體追問，可能會投入初選？王世堅說，中正萬華是4年前有很多支持者出來他直接參，包括民調和民眾鼓勵情況 ，還有當時黨是把中正萬華列為危險選區，所以沒有初選，沒有直接參選。

至於如何看中正萬華選區？且立委林昶佐還不是民進黨員，還有人點名文化部前部長鄭麗君？王世堅說，就是照初選遊戲規則，初選勝出的來代表黨參選，每個黨都應該這樣，賴清德主席已經明確告知黨參政同志，沒有現任優先，每個選區只要選區有願意參選者，都要經過初選產生提名者。

媒體也問，會不會選中山、北松山，挑戰王鴻薇，王世堅指出，雖然這區他多年經營，有很多支持者，有很多支持 的聲音，但他絕對不會這樣考慮，因為最適合的人選就是吳怡農，他已經準備好，經過一年的整頓出發，他認為吳怡農明年非常有機會勝選。

至於外傳民進黨不再禮讓林昶佐？王世堅指出，他完全沒有聽到，林不需要民進黨的禮讓，他沒有說要挑戰林昶佐，「我很尊重他」。

王世堅 民進黨 北市

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