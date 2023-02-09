國民黨：林明溱深耕地方 民進黨空降不懂南投

民進黨今（9）日針對國民黨南投立委補選候選人林明溱的批評，國民黨副發言人呂謦煒表示，很遺憾民進黨仍堅持負面選舉口水戰打法，為選舉利益不惜汙衊為南投付出一生的政治工作者。

呂謦煒表示，林明溱深耕南投超過20年，立委及縣長任內政績卓著，更曾榮獲五星縣長認證，施政滿意度優異，從對林明溱的不實指控、對南投建設的不實汙衊、到民進黨南投人才的欠缺，可見民進黨根本不懂南投，呼籲民進黨應更謙卑面對南投鄉親。

呂謦煒強調，民進黨今天針對林明溱及其子林儒彬所提出的質疑，都是老調重彈、混淆視聽；林儒彬沒有在南投縣府擔任任何職務，沒有領縣政府一毛錢，特助僅是對外服務的稱呼。反觀民進黨增設如促轉會、黨產會等黑機關作為政治酬庸的位置，更將手伸入監察院、NCC等獨立機關，民進黨九合一選舉大敗後更安插諸多「敗選者聯盟」到中央政府，民進黨應先對人民交代這種種政治酬庸亂象。

呂謦煒指出，黨內包括游顥、宋懷玲、林儒彬等人都曾表態參選立委補選，自然林儒彬會製作自己的文宣，最後黨內協調團結支持勝率最高的林明溱前縣長參與補選，守住南投關鍵一席。相較對手擁有中央龐大資源，國民黨只能靠大家的團結與民眾的支持，因此林儒彬的文宣簡單調整後由林明溱使用，並無爭議可言，反倒凸顯被民進黨追殺的國民黨缺乏資源，需要秉持儉約惜物的精神來努力

呂謦煒表示，國民黨在南投人才濟濟，因此補選有三人表態爭取，相信這三位人才持續經營地方、深耕南投，必定大有可為，會讓南投有更好的發展；而林明溱本人在南投更是從集集鎮長做起，經營南投超過20年，並成功舉辦萬人泳渡日月潭、世界茶業博覽會、開發多地產業園區等等，政績卓著，民眾認同。

呂說，反觀民進黨忽視地方、沒有人才，才只好徵召本已遠居台北的蔡培慧空降參選。她立委選輸後選縣長、縣長選輸後再改選濁水溪立委，不僅對地方選民毫無連結，也讓民進黨新秀難以出頭，試問民進黨在南投的年輕人，為何連爭取和蔡培慧比較的機會都沒有呢？