快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

國民黨：林明溱深耕地方 民進黨空降不懂南投

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／林明溱競選辦公室提供
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／林明溱競選辦公室提供

民進黨今（9）日針對國民黨南投立委補選候選人林明溱的批評，國民黨副發言人呂謦煒表示，很遺憾民進黨仍堅持負面選舉口水戰打法，為選舉利益不惜汙衊為南投付出一生的政治工作者。

呂謦煒表示，林明溱深耕南投超過20年，立委及縣長任內政績卓著，更曾榮獲五星縣長認證，施政滿意度優異，從對林明溱的不實指控、對南投建設的不實汙衊、到民進黨南投人才的欠缺，可見民進黨根本不懂南投，呼籲民進黨應更謙卑面對南投鄉親。

呂謦煒強調，民進黨今天針對林明溱及其子林儒彬所提出的質疑，都是老調重彈、混淆視聽；林儒彬沒有在南投縣府擔任任何職務，沒有領縣政府一毛錢，特助僅是對外服務的稱呼。反觀民進黨增設如促轉會、黨產會等黑機關作為政治酬庸的位置，更將手伸入監察院、NCC等獨立機關，民進黨九合一選舉大敗後更安插諸多「敗選者聯盟」到中央政府，民進黨應先對人民交代這種種政治酬庸亂象。

呂謦煒指出，黨內包括游顥、宋懷玲、林儒彬等人都曾表態參選立委補選，自然林儒彬會製作自己的文宣，最後黨內協調團結支持勝率最高的林明溱前縣長參與補選，守住南投關鍵一席。相較對手擁有中央龐大資源，國民黨只能靠大家的團結與民眾的支持，因此林儒彬的文宣簡單調整後由林明溱使用，並無爭議可言，反倒凸顯被民進黨追殺的國民黨缺乏資源，需要秉持儉約惜物的精神來努力

呂謦煒表示，國民黨在南投人才濟濟，因此補選有三人表態爭取，相信這三位人才持續經營地方、深耕南投，必定大有可為，會讓南投有更好的發展；而林明溱本人在南投更是從集集鎮長做起，經營南投超過20年，並成功舉辦萬人泳渡日月潭、世界茶業博覽會、開發多地產業園區等等，政績卓著，民眾認同。

呂說，反觀民進黨忽視地方、沒有人才，才只好徵召本已遠居台北的蔡培慧空降參選。她立委選輸後選縣長、縣長選輸後再改選濁水溪立委，不僅對地方選民毫無連結，也讓民進黨新秀難以出頭，試問民進黨在南投的年輕人，為何連爭取和蔡培慧比較的機會都沒有呢？

南投 民進黨 林明溱 立委補選 蔡培慧

延伸閱讀

民進黨三問林明溱：幫兒子喬黑官、買豪宅、卡位選立委

影／南投立委補選增溫 民進黨質疑林明溱為兒子鋪路

賴清德周周「參香」助選 南投警維安勤務吃不消

南投立委補選／林明溱喊不選2024 遭質疑誠信早破產

相關新聞

赴辦事處哀悼震災罹難者 蔡總統：台灣與土耳其同在

土耳其因震災造成嚴重傷亡，總統蔡英文今天前往駐台北土耳其貿易辦事處表達關心與慰問，蔡總統在哀悼簽名簿寫下「土耳其朋友加油...

國民黨：林明溱深耕地方 民進黨空降不懂南投

民進黨今（9）日針對國民黨南投立委補選候選人林明溱的批評，國民黨副發言人呂謦煒表示，很遺憾民進黨仍堅持負面選舉口水戰打法...

為幫賴清德婉拒入閣 潘孟安自認「未來競選時當跑腿的人」

前屏東縣長潘孟安今天表示，他幫副總統賴清德是必然的，作為民進黨終身黨員責無旁貸，未來賴清德要接下蔡總統的棒，他只是未來競...

民進黨提初選學倫機制 藍委：打假球

民進黨中執會通過提案，未來參加總統、立委初選者，將要簽署「論文學位倫理聲明書」並交審查。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，...

文宣貼紙撕開現兒名遭攻擊 林明溱：不浪費資源沿用

南投第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧指出，民眾撕去國民黨參選人林明溱文宣品上貼紙，竟印著兒子林儒彬，根本選假的，目的...

時力肯定民進黨學倫機制 喊話國民黨、民眾黨盡速跟進

民進黨中執會昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，時代力量黨主席陳椒華今天表示，去年民進黨、國民黨與台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦