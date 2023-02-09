時力肯定民進黨學倫機制 喊話國民黨、民眾黨盡速跟進

民進黨中執會昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，時代力量黨主席陳椒華今天表示，去年民進黨、國民黨與台灣民眾黨全部淪陷論文抄襲風波，民進黨終於設立黨內學倫自律機制，呼籲同樣有學倫問題的國民黨、民眾黨負起政黨責任。

陳椒華下午在臉書以「各黨一起建立學倫自律機制，讓人民重拾民主信心」為題發文指出，去年選舉期間，民進黨、國民黨與民眾黨全部淪陷論文抄襲風波，時代力量當時就舉行記者會對各政黨提出告誡。

陳椒華認為，民主韌性最重要的就是「人民對民主體制的信心」，把關好候選人的品質是政黨的基本責任，不要再讓荒謬的抄襲問題候選人，拖垮民主機制的運作。

陳椒華指出，民進黨昨天終於率先做出正確決定，黨主席賴清德說道「作為一個政黨根據我們的權責，負責任地訂出我們的機制，就是希望能夠以誠信面對選民，讓選民在做決定支持與否的時候，有一個可靠的資訊。」

陳椒華說，民進黨中執會通過學術倫理處理機制，未來在黨內初選階段，即要求候選人必須簽署學倫聲明書，並且進行論文比對，由黨紀對候選人品質進行把關。

陳椒華也說，自從去年抄襲風波以來，歷經半年，民進黨終於設立黨內學倫自律機制，「對此我予以肯定」，呼籲同樣有學倫問題的國民黨、民眾黨負起政黨責任，盡速跟進建立黨內學倫自律機制。

陳椒華強調，時代力量始終堅持政黨自律，雖然沒有涉入風波，但她也會在黨內盡速提出學倫自律機制，與各政黨一起維護學術自由與民主品質。

陳椒華表示，各黨除了建立學倫自律機制之外，還要更進一步合作修法，杜絕學位與權力交易，責成教育部檢討現有機制的不足，包括修正「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等相關法規，針對指導教授及口試委員確立課責類型、限制指導上限、建立吹哨人免責制度等。

陳椒華期許，在未來的選舉當中，各黨都能把關好候選人的品質，一起維護學術自由，讓台灣人民對民主體制有信心。