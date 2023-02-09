夏立言訪陸掀綠營批評 朱立倫：民進黨惡意抹紅

國民黨副主席夏立言前往大陸訪問，掀起綠營方面批評，甚至稱國民黨是「朝共促統」，對此國民黨主席朱立倫今上午回應，他指「民進黨都是用負面的角度惡意的抹紅、惡意的攻擊」，訪陸是為台灣農漁民及各產業解決問題，他反批民進黨「不知道解決問題，只會製造問題」。

朱立倫受訪表示，國民黨是秉持為台灣民眾好，能夠為大家拚好日子，民進黨都是用負面的角度惡意的抹紅、惡意的攻擊，朱說「我們去的目的很清楚，就是交流對話」，更指責民進黨「不斷的交惡對抗，台灣需要的是交流對話」。

夏立言昨啟程前往陸，預計17日返台，外傳將與中共中央政治局常委王滬寧會面，朱立倫今在國民黨新竹縣黨部新春團拜前說明「等有確定一定會跟大家明確的說明」，強調夏立言率團訪陸安排好的行程一定跟大家報告，還沒有確定的行程，也先把可能的狀況報告。

朱立倫表示，沒有人希望兩岸是交惡對抗，只有民進黨堅持這樣的目標，並指出夏立言率團訪問大陸，去的都是正正當當、大大方方，沒有任何政治目的，民進黨不必用這樣負面的角度。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，國民黨是在守護台灣這塊土地，他強調「抗中不能保台、和平才能保台」，指責民進黨都不跟大陸來往，陳見賢說「（民進黨）沒有溝通、沒有形成共識，怎麼和平」，他說兩岸溝通為的不是別是，為的是讓大家能夠「安心活下去」，才最重要。