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民進黨三問林明溱：幫兒子喬黑官、買豪宅、卡位選立委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨指控林明溱，幫兒子喬黑官、買豪宅，又卡位選立委。圖／民進黨提供
民進黨指控林明溱，幫兒子喬黑官、買豪宅，又卡位選立委。圖／民進黨提供

南投縣立委補選將於3月4日進行，民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢今天舉行記者會，三問國民黨籍南投縣立委候選人林明溱，包括任用兒子林儒彬擔任縣長特助，是否有實際聘用和違法問題；豪擲數千萬為兒子買豪宅錢從哪裡來；參選立委是否為兒子卡位鋪路。請國民黨朱立倫主席以及林明溱向南投鄉親說明，也呼籲鄉親3月4日用選票讓林明溱回家當好爸爸。

張志豪提3點質疑，第一，林明溱是否違法聘用兒子林儒彬擔任縣長特助，經手縣府各項建設，並以此身分出席各項動土、開工活動？第二，林明溱宣稱為兒子買5000萬豪宅是選舉補助款，但經推估從選舉補助款到縣長、立委薪水不吃不喝可能都不到5000萬的一半，怎麼買豪宅？

第三，林明溱卸下縣長後說了多次不選，這次又回鍋參選是否為林儒彬卡位，不管是安排林儒彬做縣府黑官，再到文宣品被發現印有林儒彬參選字樣，顯然都是為了兒子在鋪排立委選舉，但因為林儒彬民調低，所以乾脆自己重新提槍上陣，所以不要再騙了，請說清楚講明白。

沈夙崢補充，這次南投縣第二選區立委補選，攸關的不是選出一席立委這麼簡單，而是牽涉到南投縣的政治有沒有辦法世代交替、轉年輕。國民黨推出前縣長林明溱，過去擔任縣長8年下，高齡化人口激增，人口負成長，青壯年不斷外移，原因就是林明溱完全不顧南投人的生活環境、民生基礎建設以及生活品質，觀光政見也一再跳票。

沈夙崢指出，林明溱面對質疑，竟然說「當作耳邊風就好，這就是你過去對南投縣民的態度嗎？」專業公務員、縣民給的建議，希望不要都當耳邊風。

林明溱 林儒彬 民進黨

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