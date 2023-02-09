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民進黨學倫機制遭指打假球 綠委反批在野黨什麼都沒做

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。圖／聯合報系資料照
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。圖／聯合報系資料照

民進黨中執會昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，其中不溯及既往被外界質疑存在漏洞，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，面對社會在學術倫理上的要求，民進黨已經跨出第一步，反觀其他在野黨都沒做，這是沒有打球的人，在說打球的人姿勢不好看。

民進黨中執會昨天通過提案，未來參加總統、立委初選須簽署「論文學位倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，不溯及既往就是標準的打假球，國民黨團質疑只是宣示性的措施。

鄭運鵬上午在立法院受訪時表示，民進黨是民主的政黨，需要接受選民的考驗，所以在社會關注的情形之下，必須要有一定的審查機制，「這個方向我是贊成的」，不過如果參選人沒有要登記學歷，這是每個人的參政自由，政黨當然要尊重。

鄭運鵬指出，對於其他在野黨提出的質疑，他認為很奇怪，因為面對社會在學術倫理上論文的審查要求，民進黨已經跨出第一步，反觀國民黨在內的其他政黨什麼都沒做，沒有打球的人，在說打球的人姿勢不好看，這是很奇怪的心態。

鄭運鵬強調，國民黨、台灣民眾黨都有人被撤銷論文，但是他們沒有跨出這一步，民進黨團誠懇、正式地面對社會對選舉跟政黨的要求，「我相信這是最進步的一條路」。

鄭運鵬說明，民進黨需要政黨推薦書，所以會用切結書的方式，登記參選的人都必須要簽切結書，然後才會得到政黨推薦書，有關參選人要登記哪些學歷，他們在登記的時候應該已經心裡有數，至於未來如果有個案需要，再看怎麼樣精進可以更完整。

民進黨團副幹事長洪申翰則說，參選人在選舉公報上揭露資訊，就是要爭取選民的支持，希望所有參選人都是以誠信為原則，必須要拿出有確切、有把握的資訊與個人條件，而非有瑕疵、自己沒有把握的學歷。

民進黨 鄭運鵬 論文抄襲

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