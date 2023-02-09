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敘利亞地震災情難馳援？ 外交部：尋求NGO團體協助

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
圖為8日救援人員在敘利亞伊德利布省倒塌建築物的廢墟中搜尋生還者。 美聯社
圖為8日救援人員在敘利亞伊德利布省倒塌建築物的廢墟中搜尋生還者。 美聯社

土耳其與鄰國敘利亞當地時間6日清晨發生強震，傷亡慘重，我國派遣救援隊前往土國，並將賑災款提到200萬美金，外界疑問為何捐款和救災隊都以土耳其為主？

外交部發言人劉永健說明，對敘利亞災情感同身受，但目前我方在敘利亞無駐外館處，兩國政府目前也缺乏直接接觸的管道，「要協助有實際上的困難」，會請約旦代表處看看有無適當管道，透過NGO團體對敘利亞災民提供協助。

媒體提問，台灣國際搜救隊裝備去向不明、何時抵達？劉永健回應，土國伊斯坦堡機場湧入許多國際搜救隊，轉機地勤量能不足，因此裝備暫時滯留，目前正由土耳其緊急救難協調署協調，以最快飛機運抵災區從事救災。

劉永健表示，目前在土境內的台灣國人、僑胞都平安，沒有傳出受困訊息。

敘利亞 土耳其

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