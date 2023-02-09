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行政院會六都唯一藍營首長 盧秀燕帶禮物爭取建設

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早出席行政院會，為唯一出席的藍營六都首長。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席行政院會，為唯一出席的藍營六都首長。圖／台中市政府提供

行政院今早舉行院會，台中市長盧秀燕為唯一出席的藍營六都首長，帶著中捷限量卡贈予院長、副院長，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規畫，盼能早日開工；另盼捷運綠線延伸、會展中心等業務，鄭文燦也允諾協助。

行政院今舉辦例行院會，六都中，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，藍營首長僅有盧秀燕親自出席，其餘三都皆為副市長代表。盧秀燕表示，按慣例，市長、副市長皆可列席，直轄市長需以市政為主，今天市政上可調節，時間允許，加上捷運、會展中心也很重要，故她親自參與。

盧秀燕也提到，未來她也可能碰到重要市政而無法參加，屆時可能就會請副市長來參加。市長、副市長、部長、次長，基本上都是同個層級，按照行政院會都是可以出席的對象。

盧秀燕指出，會議氣氛融洽，行政院長陳建仁非常耐心傾聽，鄭文燦則對業務非常了解，會後她也單獨拜訪鄭副院長，針對台中捷運藍線、綠線延伸，及會展中心等事項，再進一步拜託，他也爽快答覆，說會給我們協助等，故靜待佳音。

盧秀燕會中提到會展中心議題，表示東側展館由市府自地自建，一期工程進度已逾75%；另一半西側展館則為市府土地、國貿局出資興建。國貿局原先列42億元經費，但因工程物價上漲，原先審定經費已不敷使用，故今日也替國貿局請求中央，可否多編列補助款，讓西側會展中心早日發包、動工。

對於統籌分配款部分，盧秀燕今天未提及。她說，上次很多直轄市長都已提到，相信中央應已規畫中，這不只有某些縣市問題，而是不分藍綠的直轄市，甚至全國22縣市都有同樣狀況，所以相信中央一定會重視跟解決。

對於郭台銘擬參選2024議題，盧秀燕則表示，她上班時間不會談選舉，也不談黨務。

台中市長盧秀燕帶著中捷限量卡贈予院長、副院長，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規畫，盼能早日開工。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕帶著中捷限量卡贈予院長、副院長，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規畫，盼能早日開工。圖／台中市政府提供

盧秀燕 台中捷運 行政院

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