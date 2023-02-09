外交部長吳釗燮今早赴土耳其辦事處慰問 表達堅定支持
外交部長吳釗燮今天上午赴土耳其駐台貿易辦事處，代表我國政府及人民再次向土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)表達慰問，並在弔唁簿寫下哀悼與慰問語。
外交部表示，吳釗燮在弔唁簿上親筆寫著「本人謹對土耳其強震受難者及家屬表達誠摯的哀悼與慰問，值此傷痛的時刻，台灣將堅定支持土耳其。土耳其加油！」。
外交部表示，貝定可對我國政府第一時間派遣台灣國際搜救隊馳援土國的義舉，並提供200萬美元援款，以及台灣民眾與企業組織踴躍捐輸的善行表達由衷感謝。
外交部指出，目前我國政府派遣兩梯次共130名搜救隊員及5隻搜救犬均已抵達土耳其，並由我國駐土耳其代表黃志揚及同仁陪同，陸續挺進災區阿德亞曼(Adıyaman)省投入搜救工作。
外交部表示，土耳其政府為加速救災工作，宣布南部10省進入緊急狀態，為期3個月，再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅的國人持續提高警覺，以維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。
外交部指，如遭遇急難需協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。
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