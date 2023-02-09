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土耳其強震 閣揆陳建仁、副院長鄭文燦捐一個月薪資

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
因應土耳其發生強震傷亡慘重，行政院宣布，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦捐一個月薪資。本報資料照片
因應土耳其發生強震傷亡慘重，行政院宣布，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦捐一個月薪資。本報資料照片

土耳其南部日前發生強震，傷亡慘重，衛福部日前公布衛福部捐款專戶，行政院發言人陳宗彥今天表示，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦將捐出一個月的薪資。陳宗彥說，為方便民眾捐款，金管會已經跟所有金融機構溝通，民眾捐款將免手續費。

陳宗彥表示，為協助土耳其強震救災、災後重建，衛福部已經快速成立捐款帳戶，同時提供捐款資訊，民眾若有意願捐款協助土耳其，可以透過衛福部開設的捐款帳號。

相關捐款方式如下

國內：

（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外：

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906666。

捐款 土耳其 陳建仁 鄭文燦

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