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翹班泡湯報告被陳建仁退件 運安會主委請假靜候調查

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
運安會主委楊宏智被指控濫用公務車，行政院長陳建仁責成政風處介入調查，政風處昨天已經提出初步調查結果，但陳建仁認為報告內容不夠詳細，要求完整調查後再提出。本報資料照片
運安會主委楊宏智被指控濫用公務車，行政院長陳建仁責成政風處介入調查，政風處昨天已經提出初步調查結果，但陳建仁認為報告內容不夠詳細，要求完整調查後再提出。本報資料照片

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段翹班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友、泡湯；行政院長陳建仁日前責成政風處盡速調查。行政院發言人陳宗彥今天證實，政風處已在昨天提出初步報告，但陳院長認為內容很多事實釐清不夠明確，要求政風處調查完整後再提出，調查報告出爐前，楊宏智先行請假靜候調查。

楊宏智日前被媒體踢爆，蹺班搭乘公務車到宜蘭訪友、泡湯，陳建仁日前要求政風處盡速調查，並於3日內完成調查報告。

陳宗彥今天出席政院會後記者，面對媒體詢問調查報告進度時表示，政府處已經在昨天提出初步報告，但院長認為部分細節不明確，要求調查完整詳細。

至於何時會提出完整報告，陳宗彥說，院長只是要求快速完成，這件事情不容拖太久，當然希望調查報告盡快出爐。

陳宗彥 陳建仁 運安會

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