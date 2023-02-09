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北上為基層民生請命 陳建仁肯定黃偉哲爭取商圈振興

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今北上出席行政院會，為疫情後的中小企業請命。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今北上出席行政院會，為疫情後的中小企業請命。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今北上出席行政院會，為疫情後的中小企業請命，並希望行政院重視微型企業，包括市場攤商的振興等，行政院長陳建仁肯定黃的建議，並立即要求部會處理。

黃偉哲表示，疫情後雖然國際貿易開放，但世界經濟情勢急遽往下，所以希望中央與地方合作，政府必須「下重手、出重力」，幫助中小企業，也希望在疫後經濟特別條例中，能夠減輕中小企業貸款壓力，讓振興「看得到也吃得到」。

黃偉哲說，台南市是觀光與美食之都，有很多商圈、市場的商家或小吃攤是沒有稅籍的微型企業，在需要貸款時常求助無門，常因銀行「雨天收傘」讓生計受影響，因此特別拜託院長協助，院長在會中也指示金管會與經濟部必須重視。

黃偉哲呼籲，希望立委能共同支持行政院的疫後經濟特別條例，尤其過年後陸續發生的轉職潮與無薪假，希望這一波的振興措施能盡快實施，照顧小店家、小攤販，就是照顧千千萬萬個家庭。

黃偉哲 陳建仁

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