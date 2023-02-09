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藍竹市新春團拜 朱立倫：希望兩岸透過對話取代交惡
國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜暨新任主委李縉穎布達典禮，黨主席朱立倫致詞時說，台灣在國際上一定要獲得美、日與歐洲各國的認同，和民主國家站在一起，也希望兩岸和平，透過對話交流取代交惡，這樣才能讓民眾過安定和平的好日子，這就是國民黨堅持要走對的路。
朱立倫說，這次派任年輕充滿活力希望的李縉穎擔任竹市黨部主委，大家都對李充滿期待，感謝過去歷任黨部主委與同志在藍營最辛苦時打拼，國民黨所有黨產都遭民進黨打壓，現在藍營只要有任何一塊錢，民進黨都會告到底，這是民主政治很難想像的事。
朱立倫指出，藍營雖然沒有錢，沒有無窮無盡的中央資源，卻有一條團結的心，一條為台灣打拼的決心，這就是國民黨堅持的目標。
朱立倫說，目前副主席夏立言正與代表團在大陸訪問，希望代表農漁民及各產業解決問題，透過交流對話讓兩岸和平，讓大家過安定的日子，這就是代表團的主要目標。另外，國民黨國際部也正在美國訪問國會與重要智庫，海外部則預計本周日赴日拜會國會，藍營秉持決心與世界交朋友，讓兩岸安定和諧。
朱立倫表示，大家關心新竹市長高虹安今天也在現場，他除要和高拜年，也希望新竹市更好，市政能順利，讓非綠的朋友看見藍營的決心，這才是愛台灣，愛新竹。
李縉穎致詞表示，他上任一個月來積極走訪所有黨籍議員，也深入拜訪基層，發現黨員對黨務有殷切期盼，但仍對藍營沒有放棄，依然懷抱熱情，未來他會將黨員們心聲當作黨務推動的方針，也要感謝主席朱立倫給他機會來承擔竹市黨部主委，他會努力推動黨務，希望藍營在竹市能越做越好，越做越強。
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