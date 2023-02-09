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盧秀燕赴政院爭取中捷藍線核定 黃偉哲替產業振興請命

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台中市長盧秀燕今天親自北上出席行政院會，爭取行政院盡速核定台中捷運藍線、綠線延伸線等計畫。記者林縉明／攝影
台中市長盧秀燕今天親自北上出席行政院會，爭取行政院盡速核定台中捷運藍線、綠線延伸線等計畫。記者林縉明／攝影

行政院今天召開例行院會，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁親自出席，其他三都則是由副市長代表，盧秀燕會後受訪表示，今天特別送給院長、副院長台中捷運特製限量卡，希望台中市第2條捷運藍線，以及捷運綠線延伸計畫，行政院能夠盡快核定相關計畫。

繼六都首長上周都親自參加行政院會後，盧秀燕、黃偉哲、陳其邁今天仍持續親自出席院會。盧秀燕表示，今天專程北上參加院會，希望爭取台中捷運藍線跟綠線延伸線，政院能夠盡速核定。

針對台中國際會展中心，原本編列42億元經費，現在因為成本上漲可能無法開標，盧秀燕也在院會中請求中央多給一點錢，以利會展中心早日能發包動工。

盧秀燕特別提到，會後她有單獨拜訪副院長鄭文燦，希望中央可以幫忙台中捷運藍線及綠線延伸、會展中心等，鄭文燦因為過去在桃園主政，對於相關內容非常清楚，也爽快允諾會給予協助。

同樣親自出席行政院會的黃偉哲，則是為疫情後的中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，閣揆陳建仁聽取後也立即指示相關部會處理。

黃偉哲表示，台南市是觀光與美食之都，有很多的商圈、市場的商家或小吃攤，是沒有稅籍的微型企業，在需要貸款時常求助無門，經常因為銀行雨天收傘讓生計受到影響，期盼相關部會能夠正視。

台南市長黃偉哲今天親自出席行政院會，黃偉哲表示，在會中替微型產業、中小企業請命，希望政府能過協助疫後振興。記者林縉明／攝影
台南市長黃偉哲今天親自出席行政院會，黃偉哲表示，在會中替微型產業、中小企業請命，希望政府能過協助疫後振興。記者林縉明／攝影

台中捷運 盧秀燕 黃偉哲

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