盧秀燕赴政院爭取中捷藍線核定 黃偉哲替產業振興請命

行政院今天召開例行院會，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁親自出席，其他三都則是由副市長代表，盧秀燕會後受訪表示，今天特別送給院長、副院長台中捷運特製限量卡，希望台中市第2條捷運藍線，以及捷運綠線延伸計畫，行政院能夠盡快核定相關計畫。

繼六都首長上周都親自參加行政院會後，盧秀燕、黃偉哲、陳其邁今天仍持續親自出席院會。盧秀燕表示，今天專程北上參加院會，希望爭取台中捷運藍線跟綠線延伸線，政院能夠盡速核定。

針對台中國際會展中心，原本編列42億元經費，現在因為成本上漲可能無法開標，盧秀燕也在院會中請求中央多給一點錢，以利會展中心早日能發包動工。

盧秀燕特別提到，會後她有單獨拜訪副院長鄭文燦，希望中央可以幫忙台中捷運藍線及綠線延伸、會展中心等，鄭文燦因為過去在桃園主政，對於相關內容非常清楚，也爽快允諾會給予協助。

同樣親自出席行政院會的黃偉哲，則是為疫情後的中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，閣揆陳建仁聽取後也立即指示相關部會處理。