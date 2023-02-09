高虹安參加竹市藍黨部主委布達 朱立倫：一定要團結非綠者

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜暨新任主委李縉穎布達典禮，與李同樣身為鴻海創辦人郭台銘子弟兵的市長高虹安也受邀參加，主席朱立倫接受媒體聯訪，被問及高到場是否代表藍白之後將有機會合作？朱立倫說，藍營一定要團結非綠者一起為台打拼，相信這對未來2024總統立委選舉團結勝選絕對有正面幫助。

媒體問朱立倫明年立委選舉，新竹市部分有無可能藍白合？朱立倫說，團結所有非綠者一起打拼是最重要的，現任國民黨立委鄭正鈐非常優秀，主委李縉穎有責任要好好輔選。

關於國民黨籍市議員、市議會副議長余邦彥在去年縣市長選舉前轉向支持民眾黨提名的高虹安，之後又退出國民黨市議會黨團運作，加入新民意問政聯盟黨團，對此，朱立倫說，現階段最重要的目標是團結一致，相信主委李縉穎與中央黨部都會處理得很好。