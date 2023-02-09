民進黨立院黨團捐50萬助土國救災 綠委捐1個月所得響應

土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫，包括台灣歐美在內，多國皆派員協助救災，民進黨立法院黨團今天宣布捐款新台幣50萬元，希望能夠盡棉薄之力，幫助土耳其度過難關。

民進黨立法院黨團上午發布新聞稿指出，土耳其在2月3日凌晨發生百年強震，地震災情不斷擴大，「我們要向不幸受災的土耳其人民表達慰問之意，也祝福土耳其早日恢復正常運作」。

民進黨立法院黨團也說，民進黨團感謝我國救援人員的付出，希望能夠順利協助救災，完成任務。為了協助土耳其災民所需，民進黨立法院黨團將捐款新台幣50萬元，希望能夠盡棉薄之力，幫助土耳其度過難關。

民進黨立委何志偉在臉書發文表示，當年台灣發生921大地震，自己還是個高中生，土耳其救難隊第一個來到台灣救援，讓他印象深刻，現在面對土耳其的震災，自己與一些在地好朋友也捐出1個月的月薪響應。

何志偉指出，土耳其現在進入非常寒冷的冬天，面對零下的溫度與這樣的震災，自己從新聞上看到，搜救人員從一片片的瓦礫堆中救人，未來還要經歷漫長的重建過程，真的讓他感到非常難過。

何志偉強調，台灣曾經經歷過921震災，當時土耳其即刻救援，「我也到現在也都還記在心裡」，不同國家的人們在遇到天災時，可以彼此互相幫助，這是人世間最可貴的事情。

何志偉也說，面對這次土耳其的震災，台灣在第一時間派遣國際搜救隊到土耳其協助搜救，外交部也有開設捐款帳戶，自己跟一些在地的朋友共同捐出1個月的月薪，期盼大家一起支持。

民進黨立委莊競程也在臉書表示，這幾天新聞畫面不斷傳來土耳其震災的消息，對於災民的悲痛與恐懼，自己曾經親身經歷過921大地震，那種苦痛完全能夠體會，因此他將義捐1個月的所得，協助災民早日重建家園。

莊競程認為，朋友之間就是要互相幫忙，當時土耳其救難隊深入災區協助的身影，台灣人永遠不會忘記，而台灣的搜救隊已經率先抵達土耳其展開救援，就是要以行動力挺我們的好朋友。

莊競程也說，自己在此宣布捐出1個月的所得，期盼協助土耳其災區重建，更希望能夠拋磚引玉，呼籲更多朋友響應支援，大家出錢出力、救人助人，「我們一起為土耳其集氣，也為台灣的搜救隊加油」。