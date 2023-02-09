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賴清德證實：潘孟安為了幫我 婉拒蔡總統入閣擔任2要職
屏東縣前縣長潘孟安出版新書「紅色鋼鐵人」，今天在台北舉辦新書發表會，包括副總統賴清德、導演吳念真、監察委員葉宜津、立委吳思瑤等人出席。賴清德致詞時首度證實，蔡英文總統曾開給潘孟安兩個內閣要職，但潘一句「賴清德需要幫忙，所以不去」讓他點滴在心，紅色鋼鐵人沒有第二個人，非潘孟安莫屬。
賴清德表示，潘孟安從代表、議員、立委當到縣長，如果能入閣，那意義相當重大，且蔡總統開出的兩個職務，在內閣當中都是很好表現、發揮的位置。賴也說，這兩個職務目前已經有人接任了，所以不好意思講出來。
賴清德也現場分享兩個潘孟安小故事，第一個是兩人都任立委時期，當時馬英九政府推出油電雙漲，潘孟安在經濟委員會以少數在野黨身份，竟然連合國民黨立委，把時任經濟部長尹啟銘趕出了委員會，有這種能力讓他刮目相看。另一個故事則是在兩人合作下，成功擋下屏東的一件爭議BOT案，同樣印象深刻。
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