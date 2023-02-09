王金平：郭台銘有過經驗 著重提名辦法能否讓他初選

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024引發關注，昨天他表示「現在在等國民黨的一個辦法」。對此，立法院前院長王金平今受訪表示，因為郭台銘有上一次參與提名的經驗，所以他當然特別重視，這次究竟提名辦法會不會讓他能夠順利地來加入初選。

王金平表示，郭台銘講的也是有道理，應該程序上這麼走，看看這次提出來的辦法是什麼樣的，是不是郭台銘能夠接受的，是不是符合郭的需求。

媒體詢問，黨主席朱立倫是否要提出同舟計畫2.0，或是另立特別辦法讓郭台銘回來？王金平表示，朱立倫應該去做好整個提名的辦法，讓各界都能夠接受，而且認為是順理成章，能夠促成黨的一個團結，這個比較重要。

媒體進一步詢問是否有「郭王配」或「王郭配」？王金平說：「我從來沒有聽過」。