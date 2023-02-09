縣市首長臉書「他」人氣最狂！一張合照19萬人按讚

女力閃耀！社群排行搶占6席次

政治人物為展現親和力，勤跑行程、出席活動、選民服務，並增加與民眾互動都是基本配備。但除了陸戰，「網路空戰」更不可或缺，近幾年臉書粉專、IG社群成了政治人物另一個發揮舞台，因此粉專小編的社群力、戰鬥值和創意至關重要。觀察分析22縣市首長臉書粉專，除了公布行程、推廣政策、行銷政績之外，不少縣市長更是把臉書當作介紹在地美食、美景的平台，除了獲得網友的按讚數、留言、轉發分享之外，同時還能帶動旅遊觀光，無形之間，拉近縣市首長和網友、民眾之間的距離。

image source:FB/盧秀燕、張善政、許淑華

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔表示，從榜單可以看出22縣市首長們在臉書或社群，站上領先地位的新面孔不少，可能與競選過程中投入的能量有相當大關聯。游梓翔說，能名列前茅的縣市首長，與該縣市的前任首長是否培養出民眾、支持者關注社群的文化有相當大關係，舉例來說，前台北市長柯文哲臉書社群活躍，即使卸任了，但許多市民、網友仍相當關注台北市的市政，因此，會將注意力轉移至蔣萬安的臉書粉專、網路社群。

游梓翔進一步分析，若欲在社群中更顯活躍，除了長時間的政令宣導之外，展現親和力或著重個人曝光，也能讓粉絲黏著度較高，但這得端看每一位縣市首長欲花多少心思投入社群。另外，游梓翔也指出，萬一粉絲數和按讚不成正比，可能就是一大警訊，代表粉絲黏著度不高；另外，還要細看網友的留言是鼓勵支持，還是出現爭議事件時才暴增的留言數，通常留言數愈高，臉書實質影響力也會較高。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，新竹市前市長林智堅為顯著案例，透過臉書包裝並自我推銷，成功塑造形象。施正鋒表示，政治人物透過臉書社群傳達訊息相當方便，但實際上，超過某個年紀以上的支持者，非臉書使用族群，因此，政治人物經營臉書社群，切勿過猶不及。今天《DailyView網路溫度計》透過《FANSDO》粉絲行為追蹤器，統計出從自去年12月25日就職典禮後，22位縣市長到底誰的臉書社群最活躍？誰的臉書最吸引網友關注？誰的臉書小編最獲網友心？

No.10 張麗善 雲林縣長

過年期間雲林縣長張麗善臉書粉專不打烊，除了不斷更新向民眾拜年之外，其中，她的胞兄張榮味請兄弟姐妹一起吃團圓飯的照片，更是引起關注。張麗善說，大家平常各忙各的，難得團聚話家常，雖然當天晚上寒風刺骨，但卻倍感溫暖窩心，獲得8,641個按讚數。

另外，難得曝光的張榮味、張麗善家族大合照，人多到幾乎「滿框」，有網友留言「數不清有多少人」、「人丁興旺好熱鬧」；另外也有網友發問，春節期間想去雲林旅遊，詢問縣長有沒有推薦的景點？張麗善臉書粉專小編迅速熱情回覆，整篇貼文讓不少支持者感到溫馨。

而張麗善臉書最熱門貼文，莫過於1月18日一張巨無霸高麗菜照片，張麗善驚訝地表示，「太威了～這顆直徑90公分的高麗菜，應該...有麗善臉的10倍大吧！」張麗善說，一般高麗菜重量約2到3公斤，這顆巨無霸高麗菜重達20多公斤，二崙農民廖永東總共栽培出799顆，張麗善臉書推廣在地農業，超大顆高麗菜照片果然吸睛，吸引超過3.6萬人按讚，但也因為高麗菜實在太大顆，還有網友以為是假的。

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No.9 侯友宜 新北市長

2022年九合一大選，新北市的選舉創下史上最低投票率56.6％，此情況下，新北市長侯友宜不僅連任成功，同時創下三項紀錄，包括得票數狂掃超過115萬票，大贏對手林佳龍46萬票，為2022年九合一選舉全國得票最高的候選人；新北市29個行政區大獲全勝；被視為綠營票倉的三重蘆洲區票數領先，打破「三蘆障礙」，侯友宜被封為「藍綠吸票機」當之無愧。

侯友宜挾帶超強氣勢，成功連任新北市長，被外界看好進攻2024年總統大選。1月2日臉書粉專更換新的封面照，照片中的背景為藍天白雲，侯友宜將此照片取名為「團結共好」，外界認為這可能是未來的競選口號。對此，侯友宜澄清，每年元旦都會更新臉書照片，展現新的氣勢，新的不一樣，新的共好與國家共好。另外，對於換封面一事，有人認為侯友宜是在向黨內喊話。對於外界的說法，侯市長的回答就是「現在身分是新北市市長，市長最重要任務，就是把新北市政做好。」



侯友宜近期獲得最高點讚數是1月21日除夕發文，當天侯市長把時間留給家人，親自下廚做「金元寶」水餃，過年期間轉換身分變「家庭煮夫」，變出一大桌美味料理，獲得約5.7萬人按讚。

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No.8 王惠美 彰化縣長

彰化縣長王惠美臉書追蹤人數約11萬人，相較於其他縣市首長粉專，此數字不算亮眼。但王惠美從去年新任期上任至1月30日的臉書發文，網友分享數達5,563筆，是22縣市首長中第三名，助攻她在社群力的評比。

王惠美自連任以來，按讚數最高臉書貼文就屬12月25日就職日，王惠美寫道，「此次宣示就職，繼續為彰化、為大家每一天努力。」王惠美表示，彰化翻轉命運的新起點，她帶著百萬人的期許，讓建縣300年的彰化更加閃耀，文章曝光之後，吸引近萬人按讚。

王惠美臉書按讚數第二名為1月15日發文推廣「鹿港溪水岸廊道」，每晚6點至9點在開源廣場，每半小時會有一次水舞秀影片，王惠美邀請民眾到彰化玩，約8,669人按讚，雖然臉書影片畫質欠佳，但仍多達471次分享。整體而言，王惠美的臉書粉專能讓這麼多網友願意轉發分享，成績相當不錯。

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No.7 盧秀燕 台中市長

台中市長盧秀燕九合一大選連任成功，不僅台中市29區全嬴，更打破台中縣市合併後，市長從未連任過的魔咒。盧秀燕成功轉型「媽媽市長」，她於12月25日就職當日發文，「台中是我們的家，市民是我們的厝內人，秀燕堅持將心比心，說到做到，我會用心照顧市民家人，用生命守護台中。」該片文章吸引超過1.9萬人按讚，不少網友也在底下留言「恭喜，媽媽市長」。

盧秀燕並於同篇貼文裡秀出市府局處首長一系列合照，其中一張照片，盧秀燕牽著兩位副市長黃國榮與王育敏的手，另一張照片則是盧秀燕搭著王育敏的肩膀，兩人緊緊靠著，而這張照片也讓外界有不同解讀。王育敏嘉義縣長選舉失利後，空降至台中市擔任副市長，因此，傳出王育敏可能是盧秀燕未來接班人的說法。

盧秀燕的超高人氣，不只展現在中部，北上替時任國民黨立委補選候選人王鴻薇助選時，同樣也很吸睛。1月8日補選結果出爐，王鴻薇確定當選立委，盧秀燕臉書放上兩人合照，吸引超過1.7萬人按讚。

九合一大選盧秀燕成績亮眼，身為女性首長身分，更讓她展現出女力當道，因此，多次被點名有機會和侯友宜搭檔「侯盧配」參選2024總統大選，對此，盧秀燕日前受訪時回應，「對人民好都可以考慮」，而這番話留給外界相當大的想像空間。

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No.6 許淑華 南投縣長

南投縣縣長許淑華2022年九合一大選前，遭爆料逢甲大學碩士學位論文涉嫌抄襲，即使身陷論文爭議，許淑華仍成功當選南投縣長，並打破南投縣72年紀錄，成為首位女性縣長。選後逢甲大學也證實，許淑華論文已完成審查，會將論文重新上傳至國家圖書館。長期身為民意代表的許淑華，勤跑行程、政論節目上曝光，都助攻她的討論度與聲量，近幾年網路社群表現成績亮眼，臉書粉專擁有27萬追蹤人數，22縣市首長中排名第6名。

許淑華外型亮眼，從政20年未嚐過敗績，她曾於前高雄市長韓國瑜選前之夜，打扮成「神力女超人」引起高度熱議。而在縣長就職前夕，許淑華突然改變造型，剪去招牌長髮，改以俐落短髮宣示就職，她於臉書發文，「很榮幸成為南投立縣第一位女性縣長，未來會全方位建設南投，開創繁榮永續的發展新局。」除了獲得2.9萬個讚之外，更有不少網發現許淑華的新造型，紛紛在底下留言，「真漂亮有氣質」、「無敵女超人再創一個奇蹟」、「長髮短髮都很漂亮」。

許淑華臉書粉專按讚數第二名是1月2日的「愛心公益贈車」。許淑華接受來自桃園84歲的李黄香女士，捐贈價值420萬元救護車及隨車救護器材給南投縣消防局，創下捐助救護車最高價紀錄。許淑華表示，她也會向中央爭取經費，提升醫護裝備，暖心的消息也有1.3萬人按讚，大讚捐贈者「好人有好報」。

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No.5 張善政 桃園市長

﻿桃園市長當選人張善政，在2022年9月25日《網路溫度計》六都市長候選人《社群力排行榜》搶進前三名，但九合一大選後，張善政的臉書小編戰鬥值，似乎微幅下滑，22縣市首長排名，名次掉至第五名。

張善政臉書粉專擁有19萬位追蹤者，雖然不是名列前茅，但只要小編發文，留言數都不算少。12月25日就職上任後，光是網友的留言數就超過2萬2,747筆，僅次台北市長蔣萬安及新竹市長高虹安，搶占第三名。



替國民黨搶下桃園市版圖，張善政在12月26日上任後的第一個上班日發文，感謝大家歡迎他這個剛進市府「新人」，並請所有鄉親拭目以待，所有市府團隊，一定會團結一心，竭盡全力，用心市政，回應民眾對他們的期待。張善政文章釋出後，吸引近1.9萬人按讚，同時也獲得696篇留言，反應相當不錯。

張善政過年期間除夕連發兩篇文，其中一篇與妻子張琦雅不僅曬恩愛，同時也曬出家裡的年夜飯，張善政特別標註「太太掌廚也掌鏡」、「太太煮的就是好吃」，留言處更放上兩人甜蜜照片。

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No.4 周春米 屏東縣長

屏東縣長周春米從立委轉戰縣長成功，但卻被媒體評為「險勝」，因為這是民進黨在屏東縣25年來贏得最慘一役，得票率未過半，僅拿下49.09％，創下新低紀錄。雖然被形容「慘贏」當選屏東縣自治史上首位女縣長，但周春米的社群力上表現不俗，在22縣市首長中搶進第四名，也是民進黨擠進前十名的兩位地方首長之一。

周春米臉書粉絲僅8.9萬人追蹤，不過分享數不低，自去年12月25日宣誓就職至今年1月30日，轉發分享數多達6,157次，僅次於高雄市長陳其邁。究其原因，不難發現周春米的發文，除了文字之外，還會附上屏東的美景照片，因此分享數破百次的，幾乎都是屏東縣美美的照片，介紹好吃好玩的觀光景點，果然是網友們的最愛。

過年期間，周春米不忘行銷屏東，大年初六貼出一張在「勝利新村」的美食照，立即吸引約1萬人按讚，時任內政部次長陳宗彥也親自留言，「下次去屏東一定要去品嚐屏東味」，小編親回「 歡迎發言人，屏東溫暖多一度」，一來一往的互動，帶動臉書曝光與討論度。

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No.3 高虹安 新竹市長

高虹安在此次九合一大選成功入主新竹市，成為民眾黨唯一一位成功當選的縣市首長。高虹安在選前網路聲量相當高，選後她的臉書社群力同樣不輸人，在此次排行榜中衝進前三名，過去近一個多月，光是臉書粉專網友留言數超過2萬6,905篇，僅次於台北市長蔣萬安。

高虹安選前喊徹查「新竹市大秘寶」，上任後鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案，果然一出手就吸引網友們關注。

上任後，高虹安1月5日於臉書發文，新竹棒球場挖到磚頭與廢電線，並附上現場會勘照片。高虹安說，實在不敢相信，僅隨機取樣外野草皮土壤，竟可在深度不到10-15公分處，陸續發現大於3公分的磚頭、石頭與廢棄電線等不合格廢棄物，明顯偷工減料，未達合約載明之土壤級配要求。

高虹安也強調，未來不排除會擴大開挖，更會把所有的證據送給監院、地檢、政風室，此篇「大秘寶」發文吸引近1.8萬人按讚。

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No.2 陳其邁 高雄市長

高雄市長陳其邁臉書粉專擁有62萬追蹤人數，除了市政話題，不時還會跟風時事議題，創造討論度。近期「流水席」事件，掀起南北婚宴場地話題，陳其邁也緊跟熱潮，1月20日於臉書發文指出「高雄的辦桌，真的好吃」，分享數張流水席照片，並趁機宣傳高雄，短短不到一小時吸引8千人按讚，直至本文截稿前，該篇發文按讚數多達3萬652次，留言1,675篇，分享數破千達到1,362次。

身為資深政治人物的陳其邁，本來就有一票鐵粉和支持者，擔任高雄市長之後，行銷高雄成了他的首要任務，因此，不時貼上高雄展覽活動、景點、美食等照片，讓不少網友看了都相當心動，想要立即安排一趟高雄小旅行。暖男市長的高雄美景照片到底有吸睛？以分享數來說，陳其邁新任期上任後一個多月，分享數破1萬508次，比起第二名的屏東縣長周春米多出4,351筆。

1月15日陳其邁宣傳，將於1月26～2月5日高雄蓮池潭舉辦的高雄燈節，臉書放上一張陽光滿地的照片，寫上「天氣太好了！別把照片傳給你的北部朋友，他們會太羨慕」，當日台北天氣陰雨綿綿，最低溫10度，陳其邁的暖陽照片一曝光，果然讓很多網友有感，獲得超過3.2萬人按讚。

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No.1 蔣萬安 台北市長

蔣萬安擊退對手陳時中、黃珊珊，成功入主台北市政府。在2022年9月《網路溫度計》社群力六都首長候選人排行榜，拿下第二名，這回更上一層樓，在全台22縣市首長中勇奪冠軍寶座。目前蔣萬安臉書粉絲專頁大約有35萬位追蹤者，今年2月1日單日成長數約300位，依照此「漲粉數」速度而言，追蹤人數突破40萬人，只是時間上的問題。

蔣萬安就任台北市長之後，近一個多月臉書發文按讚數達6萬1,013次，留言3萬7,885則，在22縣市首長當中，「讚數、留言數」皆拿下第一名，唯有分享次數稍顯落後，甚至還輸給彰化縣長王惠美。仔細觀察蔣萬安的臉書風格，不知道是否因甫上任，蔣萬安的臉書照片幾乎都是著重於市政，除了2023跨年活動，宣傳台北燈節的景點照片，截至2月2日截稿前，一張照片都未看見。相較於其他縣市首長的臉書，除了市政之外，同時也很積極介紹在地美食、美景，但此類文章、照片，在台北市長蔣萬安的臉書上似乎少了一些。

雖然美食美景類照片比較少，但有子萬事足的蔣萬安，1月27日公開分享好消息，正式迎來「三寶」，照片裡的蔣萬安抱著剛出生的小兒子，照片看起來相當溫馨。蔣萬安說，家中有新成員報到，並稱自己已從新手爸爸成了熟手爸爸，「三寶爸」的發文，得到19萬個按讚，1.2萬人留言以及751次分享，就連前台北市長柯文哲也親自留言，「恭喜蔣市長一家人」。

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