【即時短評】論文抄襲沒關係 不要登記就沒事

學倫與黑金被民進黨主席賴清德列為黨務改革首要的兩大事項，昨天都讓民進黨有些難堪。立院黨鞭柯建銘在中執會針對「擴大排黑」修法專案報告，同一天，台南卻上演在野黨高喊「賄選議長」，要求民進黨籍邱莉莉辭職；醞釀多時的學倫機制雖然出爐，但有問題的學歷不登記就沒事，既稱不上直球對決，更像大赦條款。

台南上演的場面，讓人聯想到台南市議會前議長李全教在議長選舉涉賄時，民進黨籍議員群起撻伐場景。短短幾年主客易位，不變的是在議長選舉過程中，同樣涉及賄選、黑影幢幢，卻已不見民進黨當初強力質疑李全教的同等監督。

指標大案中，除了台南政壇染黑金，民進黨中常委黃承國自請迴避出席中常會，建請黨中央成立調查小組調查的「黑道羅生門」也未解，未來黨中央會祭出何種手段處理，有待檢驗。

民進黨所提的學倫機制更令人啞然失笑，僅檢視有登記的學歷，形同「抄襲沒關係，只要不要在初選拿出來登記，黨可以當作沒看到」，也讓黨內幾顆論文未爆彈鬆一口氣，免於有爭議的論文在自家先引爆。

對於年輕世代高度關注的林智堅論文案，民進黨究竟要不要為過去過度護航道歉表態，昨天同樣沒有答案，民進黨官網的闢謠專區，至今甚至還高掛著「最新事證公布，林智堅論文為原創」文章，無比諷刺。不願正面承認過去錯誤，又要怎麼重拾外界對綠營政治人物學歷的信任？

賴清德就任黨主席後，對黑金、學倫皆著手處理，將事件導向社會期待的正面方向發展，多少展現出改革氣象。只是，內科醫師出身的賴清德，採取較溫和的內科療法，就怕對馬上要面對二○二四年總統大選的民進黨緩不濟急；外科手術式地針對黨內毒瘤直接切除，會是外界更大的期待。