江聰淵有意選立委 「師父」陳金德質疑：有那麼迫切嗎?

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
被視為江聰淵「師父」的前代理縣長陳金德，反對江聰淵此時出來參選立委。圖／聯合報系資料照片
被視為江聰淵「師父」的前代理縣長陳金德，反對江聰淵此時出來參選立委。圖／聯合報系資料照片

參選宜蘭縣長失利的江聰淵有可能投入立委選戰，前代理縣長陳金德晚間卻在臉書貼文，指出大選敗北，很多人要深刻檢討，可惜的是無暇反省以為改進，要再投入大選，有那麼迫切嗎？此文雖未點名，但他受訪時表示，講的就是江聰淵。

宜蘭一席區域立委，目前包括現任立委陳歐珀、前縣部主委黃建財有意參選外，江聰淵受到鄉親勸進，也積極籌備參選立委一事，可能近日就會宣布。

江聰淵以前是陳金德擔任立委時的服務處助理，兩人「師徒」關係。針對陳金德的動作，江聰淵表示，選後至今持續檢討，為民服務的心不變，繼續向前邁進，宣布是否參選立委的計畫，一樣審慎評估中。

據了解，陳金德反對江聰淵此時投入立委選舉，過年前也曾經跟江聰淵聊過此事，年後江聰淵選立委的態度轉為積極。陳金德晚間在臉書貼了一篇敗選檢討文，明眼人一看指的是江聰淵。

「宜蘭的政治是不是已有了顛覆性的改變？選民對民進黨推出的縣長候選人為何不再買單？是不是我在代理縣長期間推動政策過於快速？缺少溝通？缺少布局？導致二次縣長選舉民進黨落敗？午夜夢回自責不已！

大選敗北，決策團隊、操盤的人、當然包括候選人，都需要深刻的反省與檢討，為何會敗？是否因為個人的因素導致團隊失敗？是否要有ㄧ點內疚？對支持者大大的説聲對不起？

可惜的是，人人都無暇反省以為改進，都立即要再投入大選。有那麼迫切嗎？」

多位網友留言要陳金德「不必自責」，「敗選的原因不止一個，包括派系問題、候選人問題及基層經營鬆動等」，「如果能夠深深檢討，民進黨就不是今天大敗的局面」。

陳金德受訪時表示，縣長選舉失敗沒多久，應該好好反省檢討，這檢討需要要花很長的時間，包括反省改變自己，不必急著投入立委選舉。

被視為江聰淵「師父」的前代理縣長陳金德，反對江聰淵此時出來參選立委。圖／聯合報系資料照片
被視為江聰淵「師父」的前代理縣長陳金德，反對江聰淵此時出來參選立委。圖／聯合報系資料照片

江聰淵 陳金德

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