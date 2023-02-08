綠基層焦慮台中何時提立委名單 李天生：預計3月中明朗

2024大選為民進黨關鍵一役，黨中央今下午召集各地黨部主委，討論立委選舉機制；民進黨台中市黨部主委李天生說，立委明確提名辦法，預計3月初出爐，3月中提名人選明朗。

據了解，民進黨中央今下午4時30分召集各地方黨部主委，開會至晚間約8時，新任黨主席賴清德也展現誠意，全程參與3個多小時的會議，與各黨部主委懇談，了解地方立委選情初估，也請地方以書面回報，擇日再議提名辦法等相關細節。

台中市共有8席立委，目前綠營佔有6席，此次選戰力拼「八仙過海」，扳回一城。李天生說，多位縣市黨部主委建議黨中央，盡早完成提名，準備時間較充分，也成為大家共識，預計3月初南投立委補選後開始作業，3月中提名人選就會明朗。

民進黨台中立委共5席，包括蔡其昌、林靜儀、莊競程、張廖萬堅、何欣純，立委黃國書因「線民案」退黨，但自去年九合一大選時，全力輔選蔡其昌，不少支持者勸進，黃也積極爭取與綠營合作。

李天生強調，提名機制及相關作業都還沒出爐，基層盼盡快提名，讓參選人及早準備，積極備戰2024，奪得勝選。