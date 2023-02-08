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陸氣球飄美空國際發酵 立委認為美中衝突管理默契仍在

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立院民眾黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照
立院民眾黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照

大陸偵查氣球飄揚美國領空事件在國際發酵，日本防衛大臣濱田靖一也表態，若外國氣球傾入日本領空，自衛隊可以依法擊落。立院民眾黨團幹事長張其祿今表示，氣球事件凸顯大國博弈仍是鬥而不破，不同陣營雖然各有主張，但仍是有所節制；拜登說不會改變美中關係，代表衝突管理默契仍在。

張其祿指出，大國博弈衝突常在大國外圍發生，以代理人戰爭或衝突的方式呈現，像這次大陸偵查氣球飄美空事件，直接涉及兩大國衝突「反而被雙方節制了」，但間接角力或在大國範圍以外的衝突難以控管。

張其祿表示，因應國際共同關注海峽兩岸局勢發展，台灣主要政黨都應提出務實解決兩岸問題的具體對策，如「和平保台」、「兩岸和平」、「不做強國棋子」、「維持等距」等倡議的具體操作。

美國總統拜登。 圖／歐新社
美國總統拜登。 圖／歐新社

張其祿 美國

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