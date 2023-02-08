民進黨通過學倫新規範 蔡壁如：專業自主政治力勿入

民進黨中執會今通過提案，未來參選總統、立委候選人，都必須簽署論文學位倫理聲明書，並交審查小組進行相似比對。因論文瑕疵閃辭的前民眾黨立委蔡壁如今表示，贊成這樣的作法，但也質疑綠營是真心或是做表面，「重點是學倫會到底是不是一個公正的單位」若有政治力介入，便失去公允。

蔡壁如說，自己論文相似度16%被撤學位，鄭文燦論文相似度超過30%卻仍擔任行政院副院長；很多人替她抱不平，認為沒到請辭必要。

蔡壁如說，對民進黨中執委今通過的提案「樂觀其成」，認為訂定標準才有明確基準點，「到底是誰殺了我的學位，至今仍忿忿不平」。她說論文事件對自己來說是個人清白問題，仍在申覆中，至今仍無法接受。