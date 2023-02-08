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影／雲林議長稱侯友宜南部沒票？張麗善：國民黨沒有分裂本錢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雲林縣長張麗善今天率縣府團隊北上看台灣燈會，由副市長林奕華陪同參觀。記者林麗玉／攝影
雲林縣長張麗善今天率縣府團隊北上看台灣燈會，由副市長林奕華陪同參觀。記者林麗玉／攝影

雲林縣長張麗善今天率縣府團隊北上看台灣燈會，由副市長林奕華陪同參觀。對於雲林縣議會議長沈宗隆表態力挺國民黨主席朱立倫選2024，還說新北市長侯友宜在南部沒有票，張麗善說，國民黨沒有分裂本錢，只要是好人才為國家服務，國民黨團結就有勝選機會，不論國民黨到最後誰脫穎而出，就會全力支持。

媒體也問張麗善，鴻海創辦人郭台銘是否會重回國民黨？張麗善說，只要認同國民黨理念，認同國民黨的，都歡迎。

北市副市長林奕華今天也被問及，北市衛生局長尚未到任，市長蔣萬安的長照三箭是否會跳票？林奕華說，目前衛生局已經有長照三箭相關規畫，並盤點聯合醫院每個醫院的增加床位，這部分都有代理局長，人事部分，就由市長通盤做好決定。

張麗善今天參訪台灣燈會表示，台灣燈會在台灣各縣市輪流辦理，這次是23年後重回台北市舉辦，有特別的吸引力，尤其這次來，是特別到台北市取經，跟直轄市學習，這麼大的燈會怎麼辦到，還有串連所有街道。

張麗善說，雲林燈會都是在農博舉辦，也是地方特色產業都串連，加上雲林是花燈的發源地，有許多在地工藝師，保留傳統、也有創新，值得用另外的角度欣賞。

國民黨 張麗善 侯友宜 林奕華

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