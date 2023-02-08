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民進黨初選須簽署論文倫理聲明 民眾黨秘書長：是好事
去年九合一選舉期間，多位民進黨參選人爆發論文爭議，被視為選舉大敗原因之一。民進黨中執會今通過提案，未來要參加總統和立委初選者，都必須簽署「論文學位倫理聲明書」並交審查小組進行相似比對。引發朝野熱議。
民眾黨秘書長周台竹認為，這樣的規範「是好事」，可以規範各陣黨過去犯的錯，端正社會風氣，帶來良善影響；若真心要改，不管改變的幅度大或小，只要肯改，態度肯定且明確，都會帶來好的轉變。
周台竹指，執政黨應該要讓人民有感，「現在就要改」而不是非得誰執政或誰下台才會好。政黨願意反省是好事，但大眾也會從過去歷史檢視，「過去講的現在有沒有在做」，民進黨讓人民詬病的就是雙標，只要誠心改革都是好事。
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