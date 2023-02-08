民進黨初選須簽署論文倫理聲明 民眾黨秘書長：是好事

去年九合一選舉期間，多位民進黨參選人爆發論文爭議，被視為選舉大敗原因之一。民進黨中執會今通過提案，未來要參加總統和立委初選者，都必須簽署「論文學位倫理聲明書」並交審查小組進行相似比對。引發朝野熱議。

民眾黨秘書長周台竹認為，這樣的規範「是好事」，可以規範各陣黨過去犯的錯，端正社會風氣，帶來良善影響；若真心要改，不管改變的幅度大或小，只要肯改，態度肯定且明確，都會帶來好的轉變。