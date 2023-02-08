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郭台銘想代表國民黨選總統 除非因人設事否則要過「兩門檻」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘是否參選2024引發各界關注，今天他受訪表示「在等國民黨一個辦法」。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘是否參選2024引發各界關注，今天他受訪表示「在等國民黨一個辦法」。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024引發各界關注，今天他受訪表示「在等國民黨一個辦法」。不過，除非國民黨提名辦法「為郭台銘開大門」，否則郭仍有兩個門檻需要先通過才能被提名。第一，郭台銘退黨未滿四年，今年九月才能申請回復黨籍；第二，回復黨籍後必須滿四個月才具備參選資格。

第一個門檻，根據「中國國民黨黨員入(退)黨辦法」第七條規定，「自退黨聲明日起四年內不得申請回復黨籍」，郭台銘屬於「黨員自願退黨」，適用此規範。

郭台銘於2019年9月12日申請退黨，而國民黨慣例在6、7月提名總統參選人。黨務人士表示，除非提名辦法「因人設事」，或是另用辦法讓郭台銘回黨，就如同郭台銘2019年回國民黨時，是因為時任主席吳敦義頒發榮譽狀給郭台銘，才為郭是否為黨員的爭議解套；而郭台銘也當場表示，願意參加黨內初選，形同宣布參選。

第二個門檻，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第六條，「本黨黨員具備公職人員候選人資格，入黨或回復黨籍滿四個月，黨籍完備，依規定繳納黨費，具黨權者，得申請提名登記」。

因此，郭台銘回復黨籍是第一步，取得提名資格還需四個月，若都按國民黨目前的規範來走，一定超過總統大選時程。黨務人士表示，是否要為郭台銘開便道，考驗黨主席朱立倫的智慧，因為此例一開，黨內憂心會重演2020總統大選的「初選之亂」，但若朱立倫真心想提名郭台銘，也沒有不可能。

郭台銘 國民黨

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