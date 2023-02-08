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民進黨登記參選要簽學倫聲明 時力：希望他們記取教訓

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，會後由主席賴清德（右）及秘書長許立明（左）召開記者會說明，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。記者季相儒／攝影
民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，會後由主席賴清德（右）及秘書長許立明（左）召開記者會說明，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。記者季相儒／攝影

民進黨中執會今天通過提案，未來參加總統、立委初選須簽署「論文學位倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，時代力量黨主席陳椒華表示，論文抄襲本來就是非常差勁的示範，民進黨過去以全黨護一人，希望他們能夠記取教訓。

論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，民進黨中執會今天通過要求，未來總統立委登記初選，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或者向學校、相關機關進行查證。

陳椒華晚間受訪時表示，作為政治人物，凡事應該做人民的表率，在論文一事帶頭抄襲，本來就是非常差勁的示範，過去民進黨以全黨護一人，帶來相關的政治風波，希望他們能夠記取教訓。

陳椒華強調，時代力量作為強力批判這種不當示範的政黨，未來也會在內部進行強力要求。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，如果要質疑黑金參選、大家在論文上面的學術倫理，其實本來就應該要做一致標準的規範。

民進黨 論文抄襲 時代力量

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