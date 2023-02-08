民進黨登記參選要簽學倫聲明 時力：希望他們記取教訓

民進黨中執會今天通過提案，未來參加總統、立委初選須簽署「論文學位倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，時代力量黨主席陳椒華表示，論文抄襲本來就是非常差勁的示範，民進黨過去以全黨護一人，希望他們能夠記取教訓。

論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，民進黨中執會今天通過要求，未來總統立委登記初選，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或者向學校、相關機關進行查證。

陳椒華晚間受訪時表示，作為政治人物，凡事應該做人民的表率，在論文一事帶頭抄襲，本來就是非常差勁的示範，過去民進黨以全黨護一人，帶來相關的政治風波，希望他們能夠記取教訓。

陳椒華強調，時代力量作為強力批判這種不當示範的政黨，未來也會在內部進行強力要求。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，如果要質疑黑金參選、大家在論文上面的學術倫理，其實本來就應該要做一致標準的規範。