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綠提論文聲明「只處理已登記學歷」 王鴻薇：自欺欺人

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨中執會今天通過提案，未來參加總統、立委初選者，將要簽署「論文聲明書」交審查，且並非參選者的所有學歷都會被檢驗，而是只檢驗登記的學歷。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨此舉就是「自欺欺人」。本報資料照片
民進黨中執會今天通過提案，未來參加總統、立委初選者，將要簽署「論文聲明書」交審查，且並非參選者的所有學歷都會被檢驗，而是只檢驗登記的學歷。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨此舉就是「自欺欺人」。本報資料照片

民進黨中執會今天通過提案，未來參加總統、立委初選者，將要簽署「論文學位倫理聲明書」並交審查，且並非參選者的所有學歷都會被檢驗，而是只檢驗有在初選時登記的學歷，民進黨主席賴清德更呼籲其他政黨跟進。

國民黨立委王鴻薇表示，意思就是說只要不把自己學歷放上去，就不會被檢視有無抄襲，民進黨此舉就是「自欺欺人」，到時若正式選舉的選舉公報也照此標準，「就等著看民進黨多少人自我降級」，可能原本有碩博士學歷得人只剩學士、甚至高中畢業。

對於賴清德喊話其他政黨跟進，王鴻薇也回應，民進黨現在的相關問題最多，「先管好自己吧」，先把自己黨內洗門風做好、解決問題再說。

揭露新竹市前市長林智堅論文抄襲的王鴻薇進一步表示，且民進黨的決議內容定義也不清楚，例如還在「戰清白」的林智堅，遭到學校撤銷論文的民進黨立委蔡適應、行政院副院長鄭文燦等，如果他們人來要出來選立委等，請問民進黨如何處理？算不算審查通過？

王鴻薇表示，民進黨此做法自欺欺人，用意更像是「幫賴清德解套」，讓賴清德可以宣稱自己強調學倫。

民進黨 王鴻薇 賴清德

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