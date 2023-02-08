蘇煥智：黑道中常委黃承國不辭 賴清德還要反黑金嗎？

前台南縣長蘇煥智今天表示，自己今天收到民進黨中常委黃承國提告的開庭傳票，民進黨台北市黨部讓有黑道背景的黃承國擔任市黨部主委，其實就注定民進黨很難在台北市選上市長，而民進黨縱容黑道擔任黨部主委、中常委，「如何反黑金呢？」

蘇煥智下午在臉書以「黑道中常委不辭，賴清德還反黑金嗎？」為題發文指出，有關黃承國提告他妨害名譽的案件，自己在今天收到台北地檢署的開庭傳票，預計在2月21日下午2時50分開庭。

蘇煥智說，民進黨台北市黨部讓有黑道背景的黃承國擔任市黨部主委，其實就注定民進黨很難在台北市選上市長，而蔡英文總統更聘請他為國策顧問，予以漂白，「這就是讓民主、法治、人權、反黑金的價值崩壞，讓民進黨快速黑金化的關鍵」。

蘇煥智還說，黃承國與民進黨前秘書長洪耀福哥倆好，作為民進黨英系的核心操盤手，黃承國長期擔中常委，成為英系權力核心要角，進而影響國政及政府人事，這也是國家機器陷入黑金貪腐化的關鍵，「正是近朱者赤、近墨者黑」。

蘇煥智指出，從去年的柬埔寨人球案、台版柬埔寨人球案、88會館洗錢案到台南市88顆子彈、爐碴爐石偷埋，再到光電利益糾紛、議長賄選案，都是蔡英文與民進黨執政全面黑金貪腐化的併發症。

蘇煥智說明，他在去年參選台北市長，主要是為了解決少子化及青年困境、反黑金的運動，如今被黃承國告也是為公益必須付出的代價，「不過民進黨縱容黑道擔任黨部主委、中常委，如何反黑金呢？」就連黨內的台北市前黨部主委吳怡農、民進黨立委何志偉及退輔會副主委李文忠都提出質疑。

不過，蘇煥智說，蔡英文、賴清德到現在仍然不敢公開要求黃承國辭掉中常委，就可以看出蔡政府及民進黨的沈疴已經深入骨髓，竟然沒有人敢講真話，「黑道中常委不辭，賴清德還反黑金嗎？」