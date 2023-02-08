快訊

俄烏戰爭來首次！澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在議會發表演說

影／賴清德上任後處理黨內學倫 今公布三階段處理方式

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，並在會後由主席賴清德（右）及秘書長許立明（左）召開記者會說明，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。記者季相儒／攝影
民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，並在會後由主席賴清德（右）及秘書長許立明（左）召開記者會說明，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。記者季相儒／攝影

民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，並在會後由主席賴清德及秘書長許立明召開記者會說明，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。

民進黨秘書長許立明表示，民進黨未來針對學位論文查對機制分為三階段。第一階段，簽署學位論文倫理聲明書；第二階段，審查小組進行比對，相似度未超過該大學設定之標準，查對結束；若相似度超標，進入第三階段。第三階段則是審查小組檢視論文，包括內容引用程序是否完備，並請候選人協助說明。

許立明指出，學倫審查小組僅進行論文查對，不涉及提名作業或其他審查工作。倘若候選人拒絕簽署，黨中央則不將其研究所以上學位列為提名認可之登記資料。

民進黨秘書長許立民表示，民進黨未來針對學位論文查對機制分為三階段。第一階段，簽署學位論文倫理聲明書；第二階段，審查小組進行比對，相似度未超過該大學設定之標準，查對結束；若相似度超標，進入第三階段。第三階段則是審查小組檢視論文，包括內容引用程序是否完備，並請候選人協助說明。記者季相儒／攝影
民進黨秘書長許立民表示，民進黨未來針對學位論文查對機制分為三階段。第一階段，簽署學位論文倫理聲明書；第二階段，審查小組進行比對，相似度未超過該大學設定之標準，查對結束；若相似度超標，進入第三階段。第三階段則是審查小組檢視論文，包括內容引用程序是否完備，並請候選人協助說明。記者季相儒／攝影

民進黨 賴清德

延伸閱讀

民進黨通過學倫新規範 林智堅、鄭文燦論文案不適用

再一家指標企業進駐北士科 金仁寶集團總部今開工動土

賴清德處理論文三階段曝光 民進黨候選人須簽聲明書

影／綠委初選 台南新人開第一槍

相關新聞

選2024還沒做最後決定 郭台銘：在等國民黨的一套辦法

是否參選2024，鴻海創辦人郭台銘今天在佛光山受訪時說，服務人民有很多種方式，也不計較任何方式，但他還沒做最後的決定。郭...

民進黨通過學倫新規範 林智堅、鄭文燦論文案不適用

去年九合一大選期間，多位綠營政治人物論文涉超級被撤銷學位。民進黨中執會今天通過提案，未來要參加總統、立委初選者，將要簽署...

國安會官員機場耍官威 總統府：調離主管職

國安會王姓官員被爆料在機場耍官威要求提前出境，並對機場執勤人員咆哮。總統府發言人林聿禪今天表示，此案相關事實進行釐清後，...

賴清德處理論文三階段曝光 民進黨候選人須簽聲明書

民進黨去年九合一選舉慘敗，新竹市前市長林智堅論文案被視為原因之一，新主席賴清德上任後誓言解決學倫問題。民進黨今天舉行中執...

台中大里、太平下屆立委選舉 國民黨苦無人選一戰

下屆立委選舉轉眼即到，國民黨在台中市大里、太平選區至今未見適當人選，雖然盧秀燕市長選舉在這兩地都拿到接近6成選票，但截至...

徐巧芯稱掌握她很多資料 許淑華：無稽之談

中國國民黨北市議員徐巧芯表態參選立委，今接受《新聞不芹菜》專訪，她向主持人黃光芹秀出民進黨北市議員「許淑華」相簿，強調自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦