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國民黨2024總統怎麼搭配？ 徐巧芯爆郭台銘、侯友宜沒搭檔空間

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供

2024總統大選各陣營備戰，中國國民黨台北市議員徐巧芯今接受《新聞不芹菜》專訪，指出黨內不會出現「郭侯配」或「侯郭配」選項，2人都是成熟的政治人物，都有協商空間，更直言沒有搭檔的空間，若郭台銘要選總統，侯友宜會傾向繼續在新北市執政。

徐巧芯接受專訪，主持人黃光芹問及國民黨內總統人選會怎麼搭配？徐巧芯說，總統候選人不是鴻海集團創辦人郭台銘，就是新北市長侯友宜，支持者常常過於緊張，但2人只會出來一個，接著就是討論郭台銘要搭誰和侯友宜要搭配誰。

徐巧芯表示，現在就有傳出「郭朱配」，郭台銘有可能去搭國民黨主席朱立倫，強調郭跟侯友宜不會一起出來，2人都是很成熟的政治人物，他們有協商空間，到時候會如何協商還要觀察，徐也提到國民黨這次在總統大選可能不會用初選，會以徵召方式進行。

徐巧芯說，目前沒有感覺到侯友宜和郭台銘要特別去PK，只會出一組人，或許郭台銘幾經思考最後還是沒動作，國民黨就會直接徵召侯友宜，但郭台銘只要能夠看見政黨輪替也很願意支持，促成大家在不同崗位上互相連線，對國民黨來說是最加分的選項，當然有可能倒過來。

徐巧芯認為，「郭侯配」或「侯郭配」的搭檔空間不在，若郭台銘要選總統，侯友宜會比較傾向繼續當新北市長。而「郭朱配」也未必會成真，現在離選舉還有一段時間，等確定都要6月了，現在喊很容易會見光死，2024年下架民進黨才是最重要的，不希望有更多紛爭，更不能運用這件事情夾殺侯友宜。

侯友宜 郭台銘 徐巧芯

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