日參議員：台日在疫情相互幫忙 深刻感受什麼是真朋友

日本參議員片山皐月今天表示，自己曾就女性議題與中國有相當的接觸，但是在新冠疫情爆發後，沒有獲得中國的積極協助，反觀台灣在疫情期間與日本相互幫忙，共同度過許多難關，讓她感受到什麼是真正的朋友。

民進黨立委林宜瑾、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委陳琬惠等女性立委今天在立法院接待到訪的日本參議員片山皐月伉儷。

林宜瑾表示，自己恰巧在上周參訪日本濱松市，當時和濱松市副市長、議長等人交流，並且促成今年6月台南市復興國小赴濱松市的音樂交流活動，因此在得知片山皐月曾任濱松市的眾議員時，讓她感到特別親切。

片山皐月在交流期間指出，自己所關注的議題涵蓋性別平權、少子化等，因此對於女性參政的困境相當有感。片山皐月強調，她希望未來在台日女性議員間能有更多的交流與培力。

談及與中國的交往經驗，片山皐月則指出，雖然過去在女性議題上與中國有相當的接觸，但是在新冠肺炎疫情爆發之後，並未獲得中國的積極協助，反觀台灣在疫情期間與日本相互幫忙，共同度過許多難關，二者相較，讓她深刻感受到什麼是真正的朋友。