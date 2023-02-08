民進黨通過學倫新規範 林智堅、鄭文燦論文案不適用

去年九合一大選期間，多位綠營政治人物論文涉超級被撤銷學位。民進黨中執會今天通過提案，未來要參加總統、立委初選者，將要簽署「論文學位倫理聲明書」，並交由審查小組進行相似度比對。黨主席賴清德表示，民進黨願意作為政治的表率，提出機制解決黨內參政同志可能涉及的論文問題，盼其他政黨也能跟進。

賴清德指出，民進黨通過的機制將秉持三原則，首先是誠信原則，力求誠實、信用；第二是公平公正原則；第三是希望取得社會信任，從而得到民眾支持。希望民進黨未來選舉，不至於再發生九合一大選時所發生的事情。

民進黨秘書長許立明表示，這套機制適用範圍是在總統、立委參選人參加黨內初選時，未來將分三階段實施。第一階段，參選人要簽署論文學位倫理聲明書；第二階段，審查小組進行相似度比對，若相似度超標，則進入第三階段；在第三階段，審查小組會再度檢視論文的內容引用程序是否完備，期間得請參選人協助說明。審查小組成員，將請專家學者來擔任。

賴清德說，希望每個參政同志來參加初選時經過此機制審核後，到大選的時候，是經得起檢驗的，盼能以誠信面對選民，讓選民有可靠的資訊來參考。而其他政黨也有學倫問題，希望在民進黨建立機制後，其他政黨也要跟進，讓之後選舉能夠回歸理性，不要在學位上打轉。

根據規範，並非參加總統、立委初選者的所有學歷都會被審查小組檢驗，而是只檢驗有在初選時登記的學歷；換言之，只要參加初選者不將有問題的學位，作為初選時登記，並不會受到這項機制約束；賴清德也說，沒有登記的學歷，自然無從來處理。

至於外界關注學倫機制是否朔及既往，或黨中央有無對林智堅、鄭文燦等人的論文事件態度，賴清德僅表示，「他已經被取消學位了」，無進一步表態。