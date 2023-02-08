台中大里、太平下屆立委選舉 國民黨苦無人選一戰

下屆立委選舉轉眼即到，國民黨在台中市大里、太平選區至今未見適當人選，雖然盧秀燕市長選舉在這兩地都拿到接近6成選票，但截至目前仍激不起有誰表態願意在此一戰。藍營人士私下討論頗多，並認為由中央推出地方可接受人選，或許是可行之途。

推不出人選，連藍營人士都認為這和現任民進黨立委何欣純實力頗強有關。何欣純因前立委簡肇棟涉駕車肇事逃逸請辭並退選，獲民主進步黨補提名代參選2012年立委選舉，並以8673票差距擊敗國民黨鄭麗文當選。

接下來的兩屆選舉，她又分別以懸殊的差距擊敗國民黨的賴義鍠、莊子富，得票都在6成3多，而賴、莊都僅分別拿到3成5和3成3的選票，賴、莊兩人的得票，大概也就是此區藍營的基本盤。

若以簡肇棟在2010年補選當選本區立委算起，國民黨在此區已連續12年多沒有立委等級民意代表服務；長期欠缺耕耘下，基層綠化不少。但若以盧秀燕仍能拿到近6成選票看來，此選區的中間選民不少，並會依政黨表現投票。如此看來，藍營也並非完全沒有機會。

地方人士說，相較於與大里、太平緊鄰的中西東南區都有年輕世代的市議員羅廷瑋可望在立委選舉一戰，但大里、太平卻至今找不到人，讓人感覺不可思議。

已交棒給女兒的前市議員李麗華就說，地方找不到人，或許中央空降「品牌好、能讓地方接受」的人選，會是一個選擇。市黨部也認為，最後一定會協調出一位具份量的人選一戰。