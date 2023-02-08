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國安會官員機場耍官威 總統府：調離主管職
國安會王姓官員被爆料在機場耍官威要求提前出境，並對機場執勤人員咆哮。總統府發言人林聿禪今天表示，此案相關事實進行釐清後，發現王員對海關執勤人員態度確有不當，國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會研究員，以嚴明機關紀律。
林聿禪說，按公務員服務法第6條規定：「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」
林聿禪重申，擔任國家公務員從事公務，都應該以最高標準自我要求，對此事件所造成之爭議，國安會將深刻檢討改進，避免類似情形再次發生。
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