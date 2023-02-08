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賴清德處理論文三階段曝光 民進黨候選人須簽聲明書

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨去年九合一選舉慘敗，新竹市前市長林智堅論文案被視為原因之一，新主席賴清德上任後誓言解決學倫問題。民進黨今天舉行中執會，討論未來面對學倫問題的機制，據悉，未來處理論文問題將分為三階段，包括候選人必須簽署學倫聲明書，但若候選人之學位無須論文或沒有作為登記使用，則不須簽署。

根據提案，民進黨未來針對學位論文查對機制分為三階段。第一階段，簽署學位論文倫理聲明書；第二階段，審查小組進行比對，相似度未超過該大學設定之標準，查對結束；若相似度超標，進入第三階段。第三階段則是審查小組檢視論文，包括內容引用程序是否完備，並請候選人協助說明。

提案也指出，學倫審查小組僅進行論文查對，不涉及提名作業或其他審查工作。倘若候選人拒絕簽署，黨中央則不將其研究所以上學位列為提名認可之登記資料。

民進黨 賴清德

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