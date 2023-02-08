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徐巧芯稱掌握她很多資料 許淑華：無稽之談

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供

中國國民黨北市議員徐巧芯表態參選立委，今接受《新聞不芹菜》專訪，她向主持人黃光芹秀出民進黨北市議員「許淑華」相簿，強調自己掌握許多相關資料，除了是信心來源，未來選舉會很精彩。許淑華受訪時說，徐的個性大家都很清楚，對她任何言論都不予置評，這時間點提這些更是無稽之談，也謝謝她的指教。

徐巧芯表示，曾說過自己大選會贏，也提到費鴻泰有危險，有拿出具體數字分析，不是說很囂張說「我一定會贏」，因為潛在對手是民進黨台北市議員許淑華，這幾年之間掌握很多她的相關資料，甚至有一本相簿叫做「許淑華」。

徐巧芯秀給黃光芹看後，黃說「許淑華，我看到了，原來人家蒐證妳這麼久了」徐巧芯說，若自己初選過關進入大選一定會很精彩，這就是信心來源，並不是說對方如何不好，而是拿出具體數據佐證。

許淑華表示，原則上民進黨內是有初選機制，坦言自己會出來爭取，但是還是會經過黨內機制產生候選人，所以在這時間點提這些事，都是沒有必要的無稽之談，而大家都很清楚瞭解徐巧芯的個性對於她任何言論都不予置評，也謝謝她指教。

徐巧芯指出，2020年大選時，松山、信義區只領先6000票，因為民眾黨推人才把許淑華的選票稀釋，國民黨才會贏，基層確實有些焦慮，不要以為松信區是藍營的，上次就只差一點，既然自己對於民進黨潛在對手多有準備，當然會有信心，想要出來挑戰看看。

徐巧芯認為，費鴻泰在選區內有優勢，但連續2次立委選舉藍綠票數非常近，代表只有藍營基本盤還不夠，要有民眾黨支持者願意投票，因為他們是選人不選黨，如若國民黨推出候選人可以得到民眾黨支持者的支持，再加上中間選民、藍營基本盤，才能得到過半數支持。

徐巧芯說，現在台北市沒有所謂的藍營優勢區，即便是，也只是小小的優勢，台北市選民結構和傳統對台北市的認知早就不一樣了，中間選民非常多，藍綠可能只有各占30%，在單一選區一定要爭取中間選民支持。

徐巧芯 許淑華 黃光芹

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