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影／綠委初選 台南新人開第一槍

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台南市觀旅局前局長郭貞慧（中）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影
台南市觀旅局前局長郭貞慧（中）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影

台南市觀旅局前局長郭貞慧今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，正式開打2024立委選舉，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。

郭貞慧在台灣韜略策進協會副理事長張宇韶、台南市休閒農業理事長賴金瑞、台南市旅行同業公會副理事長趙宇萱等人陪同下在立法院舉行記者會，細說幾年前接下台南市台日友好交流協會工作，後來協助安排規劃賴清德參與總統初選時的日本行，並與3位日本首相見面，後來台南市長黃偉哲力邀擔任觀旅局局長，在疫情時創下台南旅遊佳績。

郭貞慧表示，去年九合一選舉民進黨挫敗，副總統兼黨主席賴清德認為本土派需要新血的投入良性競爭，賴強調此次立委選舉不會有現任優先的條款，她決定響應其號召投入立委初選。

台南市長黃偉哲、民進黨立委委林靜儀、林宜瑾也特別錄製影片祝福，郭貞慧強調，他與人交往擅長傾聽，相信傾聽民意可以做最正確的決策。

台南市觀旅局前局長郭貞慧（右三）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影
台南市觀旅局前局長郭貞慧（右三）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影
台南市觀旅局前局長郭貞慧（中）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影
台南市觀旅局前局長郭貞慧（中）今在多位台南人士陪同下，宣布參選台南市第一選區立委初選，迎戰尋求連任的綠委賴惠員。記者潘俊宏／攝影

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