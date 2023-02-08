影／國民黨中常會 朱立倫強調國民黨最重視兩岸和平

國民黨今天舉行中常會 ，主席朱立倫致詞時表示，副主席夏立言此行到大陸訪問定位非常清楚，就是交流對話同時慰勉台商，此行是延續去年八月，針對北京、武漢、成都、重慶等上次沒有去的城市進行交流，並表達對台胞、台生、台商的關懷，希望了解台灣同胞所遇到的問題，此行也帶去了台灣農民、漁民等各產業，目前在兩岸關係緊張當中須要解決的問題，可以傳達農漁民的心聲，代表部份產業表達他們須要解決的問題。同時對大陸涉台事務的新任官員，可透過這次訪問，大家彼此交流對話認識，朱立倫強調國民黨最重視兩岸和平，最堅定的希望區域安全，才能真正的捍衛中華民國，真正的愛台灣。