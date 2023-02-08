快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

影／國民黨中常會 朱立倫強調國民黨最重視兩岸和平

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨今天舉行中常會 ，主席朱立倫（中）致詞時表示，副主席夏立言此行到大陸訪問定位的非常清楚，就是交流對話同時慰勉台商、重視民生的一次訪問。記者邱德祥／攝影
國民黨今天舉行中常會 ，主席朱立倫（中）致詞時表示，副主席夏立言此行到大陸訪問定位的非常清楚，就是交流對話同時慰勉台商、重視民生的一次訪問。記者邱德祥／攝影

國民黨今天舉行中常會 ，主席朱立倫致詞時表示，副主席夏立言此行到大陸訪問定位非常清楚，就是交流對話同時慰勉台商，此行是延續去年八月，針對北京、武漢、成都、重慶等上次沒有去的城市進行交流，並表達對台胞、台生、台商的關懷，希望了解台灣同胞所遇到的問題，此行也帶去了台灣農民、漁民等各產業，目前在兩岸關係緊張當中須要解決的問題，可以傳達農漁民的心聲，代表部份產業表達他們須要解決的問題。同時對大陸涉台事務的新任官員，可透過這次訪問，大家彼此交流對話認識，朱立倫強調國民黨最重視兩岸和平，最堅定的希望區域安全，才能真正的捍衛中華民國，真正的愛台灣。

延伸閱讀

朱立倫：透過夏立言出訪認識大陸涉台事務官員交流對話

夏立言訪陸見王滬寧 民進黨批：朝共促統

影／夏立言即將二度訪陸 民進黨：朱立倫出來說清楚

朱立倫：請賴清德解釋民進黨如何堅持台獨又和平保台？

相關新聞

台南議長邱莉莉二度交保 首日主持臨時會、藍不滿爆衝突

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展昨天甫因正副議長賄選案諭令交保，今天議會召開本屆首次臨時會，由邱莉莉主持會議，藍營多...

蔣萬安發言團隊到位 增3副發言人外型亮眼、最年輕24歲

台北市長蔣萬安上任一個多月，北市府發言人團隊到位，除羅旺哲擔任發言人外，今天再度宣布新增3名副發言人，分別為資深媒體人徐...

影／國民黨總統候選人初選將至 何時會表態？侯友宜回應了

國民黨總統候選人初選時程將近，外界分析新北市長侯友宜若再不表態會來不及。侯友宜表示，他們目前每一個人所扮演的角色，都要好...

秦慧珠轟「小雞亂叫」 徐巧芯：她罵我會更爽沒關係

中國國民黨內近日掀起「世代交替」之戰，表態參選立委的北市議員徐巧芯，就被秦慧珠批評是「小雞亂叫」。徐巧芯今表示，如果她覺...

朱立倫：透過夏立言出訪 認識大陸涉台事務官員交流對話

國民黨副主席夏立言今天啟程訪陸，黨主席朱立倫今天在中常會強調，國民黨的定位很清楚，就是交流對話和解決民生；對於大陸涉台事...

辭議員選立委？ 徐巧芯：不可能 有沒門票都不知

國民黨台北市議員徐巧芯今接受《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹問，未來是否會辭掉市議員，背水一戰參選立委，展現決心，衝擊黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦