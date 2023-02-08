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朱立倫：透過夏立言出訪 認識大陸涉台事務官員交流對話

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午主持中常會。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫下午主持中常會。記者劉宛琳／攝影

國民黨副主席夏立言今天啟程訪陸，黨主席朱立倫今天在中常會強調，國民黨的定位很清楚，就是交流對話和解決民生；對於大陸涉台事務的官員，透過這次的訪問認識，彼此交流對話，不會像民進黨說一套做一套雙標，不為人民解決問題，只會抹紅造謠抹黑，這樣的意識形態無法獲得人民認同。

朱立倫表示，夏立言這次是延續去年8月的訪問，針對北京、武漢、重慶、成都、南京等上次沒去訪問的城市進行交流。一方面過年後向各地台胞、台生、台商拜年，也希望了解他們遇到的問題，還有包括台灣農漁民和各產業在兩岸關係緊張中，碰到需要解決的問題，傳達農漁民的心聲。

朱立倫強調，國民黨是最重視兩岸和平的政黨，堅定希望區域安全，這才能真正捍衛中華民國、真正愛台灣，不會像民進黨口說一套做一套的雙標，不知為人民解決問題，反而只會抹紅、抹黑和攻擊造謠，相信民眾看在眼裡，用這樣的意識形態是無法獲得民眾認同的。

朱立倫說，夏立言此次出訪秉持為民眾解決問題、真正為台灣民眾顧民生的立場，相信國民黨站的非常穩定，民進黨不要想用任何政治語言，因為國民黨也沒有任何一絲一毫政治目的，只是為台灣好，延續大家共同期待，相對於民進黨的交惡對抗，國民黨以交流代替交惡、對話取代對抗。

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