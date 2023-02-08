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辭議員選立委？ 徐巧芯：不可能 有沒門票都不知

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供

國民黨台北市議員徐巧芯今接受《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹問，未來是否會辭掉市議員，背水一戰參選立委，展現決心，衝擊黨內世代交替死水一灘的現況？徐巧芯坦言「不可能，已沒有門票都不知道」，她認為要看選戰節奏和當時狀況，台北市長蔣萬安當時也是到最後關頭看情勢判斷才決定的。

面對是否要辭議員選立委，徐巧芯直言，「我想不可能啦，因為你有沒有門票都不知道」，她說初選過了還有非常多情況，要看當時的狀況來決定。

徐巧芯提到蔣萬安的例子，她說蔣萬安一開始選台北市長時也沒有辭掉立委，有些人就抨擊他，他也不在意就繼續做，到最後關頭，可能看情勢狀況做了判斷才決定，選戰節奏是浮動的，要看到時候狀況才知道。

黃光芹追問「若初選前不可能，那未來有可能會考慮嗎？」徐巧芯表示，自己真的不知道，因為要不要辭議員非常看選戰節奏，沒人知道在大選當中會發生什麼事情，真的很看當時情況，尤其選立委還要配合總統選舉，有整體規劃。

徐巧芯表示，自己得顧慮到其他議員，畢竟有相同情況（指帶市議員職參選立委）的人很多，如果跳出來了，其他議員就會想說「那我怎麼辦？」變得說好像在挖洞給別人跳，害其他人落選，「這事情我做不來，也算是紅線」。

徐巧芯強調，若黨部有整體規劃，要求參選人們配合，那絕對也會遵守，辭掉市議員需要在選戰後期看事件發生到什麼程度，才會知道該怎麼做。

徐巧芯

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