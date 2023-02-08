聽新聞
test
0:00 / 0:00
辭議員選立委？ 徐巧芯：不可能 有沒門票都不知
國民黨台北市議員徐巧芯今接受《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹問，未來是否會辭掉市議員，背水一戰參選立委，展現決心，衝擊黨內世代交替死水一灘的現況？徐巧芯坦言「不可能，已沒有門票都不知道」，她認為要看選戰節奏和當時狀況，台北市長蔣萬安當時也是到最後關頭看情勢判斷才決定的。
面對是否要辭議員選立委，徐巧芯直言，「我想不可能啦，因為你有沒有門票都不知道」，她說初選過了還有非常多情況，要看當時的狀況來決定。
徐巧芯提到蔣萬安的例子，她說蔣萬安一開始選台北市長時也沒有辭掉立委，有些人就抨擊他，他也不在意就繼續做，到最後關頭，可能看情勢狀況做了判斷才決定，選戰節奏是浮動的，要看到時候狀況才知道。
黃光芹追問「若初選前不可能，那未來有可能會考慮嗎？」徐巧芯表示，自己真的不知道，因為要不要辭議員非常看選戰節奏，沒人知道在大選當中會發生什麼事情，真的很看當時情況，尤其選立委還要配合總統選舉，有整體規劃。
徐巧芯表示，自己得顧慮到其他議員，畢竟有相同情況（指帶市議員職參選立委）的人很多，如果跳出來了，其他議員就會想說「那我怎麼辦？」變得說好像在挖洞給別人跳，害其他人落選，「這事情我做不來，也算是紅線」。
徐巧芯強調，若黨部有整體規劃，要求參選人們配合，那絕對也會遵守，辭掉市議員需要在選戰後期看事件發生到什麼程度，才會知道該怎麼做。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言