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土耳其賑災 盧秀燕「拋磚引玉」捐1月薪：盼早日復原

聯合報／ 記者劉柏均黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早趕赴惠中寺，參與「仁王護國息災大法會」。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今早趕赴惠中寺，參與「仁王護國息災大法會」。記者黃仲裕／攝影

土耳其日前發生強震造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早表示，捐出一個月的薪水，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，台中第一批救難隊員昨晚已順利出發，目前還有救災能量整裝好了，靜等中央調度。

盧秀燕今早趕赴惠中寺，參與「仁王護國息災大法會」，接受訪問時，提及土耳其強震，災害慘重，她說，看見土耳其、敘利亞災況，都會有將心比心、人溺己溺的心情，中市府與全體市民都共同祈禱，盼早日復原。

盧秀燕也表示，欲捐出一個月薪資，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，中市府也於所有公共看板上，共同為土耳其、敘利亞祈福。

對於人道救援，盧秀燕說到，昨已有一批隊員，包含救災同仁、搜救犬、獸醫師等約90人左右，昨晚已順利出發，目前還有救災能量，也已整裝好，靜等中央調度。

土耳其日前發生強震造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早表示，捐出一個月的薪水，盼能對其募款拋磚引玉，了表心意。記者劉柏均／攝影
土耳其日前發生強震造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早表示，捐出一個月的薪水，盼能對其募款拋磚引玉，了表心意。記者劉柏均／攝影

土耳其 盧秀燕

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