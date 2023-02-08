土耳其賑災 盧秀燕「拋磚引玉」捐1月薪：盼早日復原

土耳其日前發生強震造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早表示，捐出一個月的薪水，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，台中第一批救難隊員昨晚已順利出發，目前還有救災能量整裝好了，靜等中央調度。

盧秀燕今早趕赴惠中寺，參與「仁王護國息災大法會」，接受訪問時，提及土耳其強震，災害慘重，她說，看見土耳其、敘利亞災況，都會有將心比心、人溺己溺的心情，中市府與全體市民都共同祈禱，盼早日復原。

盧秀燕也表示，欲捐出一個月薪資，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，中市府也於所有公共看板上，共同為土耳其、敘利亞祈福。