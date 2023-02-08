土耳其賑災 盧秀燕「拋磚引玉」捐1月薪：盼早日復原
土耳其日前發生強震造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今早表示，捐出一個月的薪水，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，台中第一批救難隊員昨晚已順利出發，目前還有救災能量整裝好了，靜等中央調度。
盧秀燕今早趕赴惠中寺，參與「仁王護國息災大法會」，接受訪問時，提及土耳其強震，災害慘重，她說，看見土耳其、敘利亞災況，都會有將心比心、人溺己溺的心情，中市府與全體市民都共同祈禱，盼早日復原。
盧秀燕也表示，欲捐出一個月薪資，盼能對其募款拋磚引玉，聊表心意，中市府也於所有公共看板上，共同為土耳其、敘利亞祈福。
對於人道救援，盧秀燕說到，昨已有一批隊員，包含救災同仁、搜救犬、獸醫師等約90人左右，昨晚已順利出發，目前還有救災能量，也已整裝好，靜等中央調度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言