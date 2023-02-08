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帶職參選立委恐背罵名 徐巧芯：雙重選擇是為了贏

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供
國民黨台北市議員徐巧芯（右）接受《新聞不芹菜》節目主持人黃光芹（左）專訪。圖／《新聞不芹菜》提供

國民黨台北市議員徐巧芯表態參選立委，今接受《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹提到，民進黨內的何博文、李坤城等人要選立委是直接把議員棒子交給新秀，為何徐雙重選擇？徐巧芯說「我們的選擇是為了能夠贏」，被批評落跑都願意承受，若沒有議員身分，在地方無法辦活動，也沒合作機會，幾乎和普通人一樣。

黃光芹表示，既然要選立委，為什麼當初還要選市議員？而前台北市議員阮昭雄與前新北市議員何博文、李坤城宣布選立委，直接把議員棒子交給黨內新秀，國民黨內的羅智強也是，讓世代交替，也不會有落跑的負面觀感、不空留席次，為什麼會有做法上的差異？

徐巧芯表示，如果有人批評她是提前落跑，都願意該刮承受，更不會道貌岸然的說自己沒有落跑，選擇一定負擔相應的批評，「但我要告訴大家，我們的選擇是為了能夠贏」。

徐巧芯說，民進黨是派系主導文化，每個人都有派系支持，代表背後有資源力挺，「但我沒有，我就一個人，我競選以來是一個人」，還強調別提前總統馬英九，因為他屬於不沾鍋類型，國民黨沒派系只能靠自己，若不是在議員位置往上參選，是連挑戰的機會都沒有。

徐巧芯認為，若因為不選議員而當選立委，代表民眾很在乎這件事情，反之則不管用，畢竟他們要面臨黨內初選。而服務要更上一層樓，最重要是能不能爭取多數民眾支持，若反而變少，就能理解為何不願意辭議員。

徐巧芯指出，沒有議員身分，連在地方上面辦活動都沒辦法，沒有里長理會，無法登門拜訪談合作，有活動也無法上台致詞，幾乎就跟普通人一樣，沒辦法跟民眾接觸。光是在元宵節發放燈籠，就要和7成以上的里長合作，若不市議員身分，連合作機會都沒有。

徐巧芯

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