影／虛擬貨幣成詐騙洗錢工具 立委籲嚴管
立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等今與援助詐欺受害者的「美國圓成基金會」舉行記者會，指出虛擬貨幣已成詐騙洗錢工具，並呼籲相關主管機關嚴格納管，明確虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。
美國圓成基金會兩位志工現身說明遭詐騙經過，一位志工表示他高達80歲的母親因詐騙多達一千八百萬，身心俱疲甚至有輕生念頭，另一位志工也親自示範透過手機APP很容易建立虛擬帳號，金錢也很容易轉帳。
陳亭妃表示，虛擬貨幣是去中心化，透過不斷的轉帳，很容易從冷錢包轉成熱錢包，所以不容易證實是受害者，也不容易實體扣押，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包的案例，因為涉及「刑事訴訟法」第133條有關「物」的扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。
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