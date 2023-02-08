影／虛擬貨幣成詐騙洗錢工具 立委籲嚴管

立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等今與援助詐欺受害者的「美國圓成基金會」舉行記者會，指出虛擬貨幣已成詐騙洗錢工具，並呼籲相關主管機關嚴格納管，明確虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。

美國圓成基金會兩位志工現身說明遭詐騙經過，一位志工表示他高達80歲的母親因詐騙多達一千八百萬，身心俱疲甚至有輕生念頭，另一位志工也親自示範透過手機APP很容易建立虛擬帳號，金錢也很容易轉帳。