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傳不再禮讓林昶佐改推鄭麗君 綠委：未啟動徵詢非事實

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
坊間流傳明年立委選舉，民進黨將不再禮讓台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐，打算推出文化部前部長鄭麗君參選。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，黨內徵詢與規畫都還沒啟動，這樣的消息一定不是事實，只是想製造內部競爭。本照資料照
坊間流傳明年立委選舉，民進黨將不再禮讓台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐，打算推出文化部前部長鄭麗君參選。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，黨內徵詢與規畫都還沒啟動，這樣的消息一定不是事實，只是想製造內部競爭。本照資料照

佈局2024總統與立委選舉，各黨陸續動起來展開佈局，傳出民進黨本次將不再禮讓無黨籍台北市立委林昶佐，可能推派前文化部長鄭麗君參選立委。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，目前黨中央尚未啟動選區徵詢與規劃，所以這些內容一定不是事實，是想要製造內部競爭。民進黨立委劉世芳也說，區域立委提名有一定程序，時間點約落在4、5月，坊間支持誰是另外一回事。

坊間傳聞，明年台北市中正萬華選區立委選舉，民進黨將不再禮讓林昶佐，可能推派鄭麗君代表民進黨出征。鄭運鵬今天受訪表示，立委提名非黨團權責，民進黨有一定的提名機制，黨主席賴清德剛上任，尚未啟動區域跟不分區立委徵詢計畫，流傳內容一定不是事實，可能想要製造民進黨內部競爭，但民進黨每個選區都會以最大勝選希望作為安排。

鄭運鵬說，林昶佐這兩屆立委跟黨團有很多合作，這一點黨團給予肯定，如果黨中央在選區規劃時需要徵詢意見，黨團會提供意見，不過，現在程序都還沒開始。

劉世芳表示，區域立委提名黨有提名程序，黨內提名預估會落在4、5月，程序都是公開透明，坊間支持誰是一回事，歡迎有志參選立委者一起參與初選。

鄭運鵬 林昶佐

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