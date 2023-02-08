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南投立委補選／林明溱喊不選2024 遭質疑誠信早破產

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
國民黨南投立委候選人林明溱今天提出水里鄉相關政見。圖／林明溱競選總部提供
國民黨南投立委候選人林明溱今天提出水里鄉相關政見。圖／林明溱競選總部提供

國民黨南投立委補選候選人林明溱昨宣布「2024絕不會再選」，更強調「沒為兒子鋪路」；民進黨蔡培慧競辦今再質疑，指他兒子初選慘敗，林才背信「代子出征」卡位，誠信已破產。林明溱競總則表示，對於對手跳針式的抹黑，不予回應。

針對南投立委補選，國民黨採民調、徵詢地方人士再「徵召」推出人選，原本檯面上僅南投縣黨部主委、林明溱之子林儒彬及縣議員宋懷琳、游顥3人角逐，未料最後徵召林明溱投入補選，黨中央雖說明有將林明溱納入民調，但仍引發質疑。

民進黨也鎖定該議題，不斷質疑林明溱參選是為了幫兒子卡位，且還會參選2024立委選舉，林明溱昨痛批對手抹黑，並宣布「他2024絕不會再選，更沒有為兒子鋪路」，強調國民黨有提名機制，必須經過初選，「他沒權力，說要給誰就給誰」。

對於林明溱喊出「絕不選2024」，蔡培慧競選辦公室今再提出質疑，並指出，林明溱先前就多次公開承諾不參與立委補選，卻因兒子林儒彬初選民調大輸對手游顥，因此背信「代子出征」為林儒彬卡位找頭路，沒有誠信。

蔡培慧競辦更進一步指出，林明溱沒誠信也非頭一遭，2014年縣長選舉，誇口要耗資1.2億元蓋侏儸紀公園，9年過去了，連顆恐龍蛋也沒有；承諾活化舊議會土地引進秀泰影城，跳票後再改口將自行籌資興建「國民運動中心」，一再食言。

蔡培慧競辦表示，林明溱滿口謊言不斷，再再顯示了對於林明溱而言，誠信從來不是第一考量。林明溱雖然家財萬貫，但誠信早已破產，南投鄉親對於這種人說的話，才應該「聽聽就好」，一笑置之就好。

對此，林明溱競選總部表示，對手跳針式抹黑、造謠不斷，侮辱南投縣民的智慧，相信所有選民都不會接受，對於對手不斷用烏賊戰，將抹黑議題舊菜重炒，團隊對此不予回應。

民進黨南投立委候選人蔡培慧今天在水里站路口拜票。圖／蔡培慧競選總部提供
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林明溱

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