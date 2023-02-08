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護理人員防疫津貼被砍半 綠委籲衛福部盡速補齊

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委陳靜敏今天替護理人員請命，呼籲衛福部盡速補齊防疫津貼給第一線的護理人員。記者林縉明／攝影
民進黨立委陳靜敏今天替護理人員請命，呼籲衛福部盡速補齊防疫津貼給第一線的護理人員。記者林縉明／攝影

新冠肺炎疫情爆發以來，政府針對護理人於發放防疫津貼，不過，民進黨立委陳靜敏近期接獲陳情，指護理人員防疫津貼發放混亂，甚至加強型防疫旅館的津貼與草案版本相差4倍，陳靜敏今天偕同護理團體呼籲政府盡快補齊津貼，並重視護理過勞與工作環境改善的問題。

衛福部去年四月疫情大爆發時，為保全急性醫療照護的量能，要求地方政府開設加強型防疫旅館來收容無症狀、輕症狀確診者，並提供一份補助草案，要求地方政府依草案的待遇與津貼盡速徵募醫事人員。但衛福部直到去年十二月加強型防疫旅館退場後才通過補助要點，且將當初草案所列的人員津貼砍半，有關於護病比的部分更推翻草案內容，設下繁瑣但書。

陳靜敏指出，上任迄今不斷接獲基層醫護與醫療單位陳情，衛福部發送防疫津貼，只能用一團混亂來形容，包含地方縣市加強型防疫旅館、醫事人員及相關人員津貼、醫療機構獎勵金的發放都有很多的問題。

陳靜敏說，許多縣市政府的衛生局人員私下反應，拿到最終通過的版本跟原先的草案相比，人員津貼相差四倍之多，許多縣市對此只能以災難準備金或是第二預備金來墊付，部分財政困難的縣市可能會陷入困境，甚至無法將此筆津貼如實分發至第一線的醫事人員手上，呼籲衛福部應該負起責任，依據之前提供的草案內容核發補助。

另外，醫事人員津貼與醫療獎勵金部分，當初衛福部在記者會上允諾的相關補助，許多醫護人員與醫療院所基層都沒有領到，就算有領到者，發放時間毫無規律，讓醫療院所無所適從。

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事任秀如表示，新冠肺炎疫情從2020迄今，醫護人員仍在第一線持續關心病患，在高風險狀況下持續穿著密不透風的防護裝備，護理師雖有防護跟專業，但也是一般人會害怕被感染，尤其是害怕把疫情傳染給家人，許多醫護人員在這場抗疫戰爭中，出於這種憂慮，他們多半會在值班後另尋住處，而不選擇回到家，呼籲政府應盡快補齊津貼、重視護理過勞問題，並改善工作環境。

防疫旅館

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