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民進黨中執會 今聚焦討論學倫、黑金議題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨中執會今天預計討論學倫、黑金議題，除了在專案報告安排民進黨團總召柯建銘，針對選罷法及組織犯罪防治條例修法緣由、內容、進度及期程進行報告，也將就一連串綠營政治人物論文事件引發的學倫事件進行討論，若通過相關決議，預計在會後舉行記者會對外說明。

民進黨新任黨主席賴清德上月18日宣誓就職，提出的四大目標，首先就是積極杜絕黑金、解決學倫問題。賴清德表示，法律只是最基本標準，必須用更嚴格標準自我要求，才能回應社會的期待，對於任何黑金相關人或事，民進黨將採取積極行動，落實排黑條款與廉政條例，並以誠信原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力爭取支持。

賴清德 柯建銘

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