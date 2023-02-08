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台南議長邱莉莉二度交保 首日主持臨時會、藍不滿爆衝突

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展昨天甫因正副議長賄選案諭令交保，今天議會召開本屆首次臨時會，由邱莉莉主持會議，藍營多次提權宜問題，要求邱依過去抨擊國民黨台南議長李全教的標準，司法釐清前先請假或辭職，甚至一度衝上主席台阻止程序繼續，藍綠爆發衝突，場面混亂。邱呼籲，互相尊重，不要人身攻擊，勿做政治鬥爭。

本屆台南市議會首次臨時會今天第一天召開，會議一開始，議長票投給邱莉莉的國民黨議員張世賢拿出「不公平、不公正、不公道」手板走到主席台前，不滿這次臨時會在永華議事廳舉行，希望邱能承諾未來臨時會、定期大會在新營召開。邱莉莉表示，因永華電腦設備較完善，且是第一次臨時會，許多新科議員、委員會都在這，所以才在永華開會，未來政黨協商會再探討。

邱莉莉、林志展前天因台南市正副議長賄選案二度複訊，昨分別以150萬元、120萬元交保，民進黨中評會並祭出停權3年處分。國民黨議員盧崑福今提出權宜問題，直指邱莉莉是黑金，外面傳聞邱為當上議長花了好幾億元，未來是要官商勾結？過去邱莉莉批評李全教用議會保護傘躲避司法調查，並叫李下台，如今黑金涉入議長選舉，邱應比照自己過去的言論，要求司法釐清前邱先請假或辭職，主席換人做，否則無法令人信服。

民進黨新科議員蔡麗青回嗆盧崑福，指今天與民生無關的就是政治口水，就是台南市的罪人，台南市民的權益不該被個人恩怨或意見影響，預算等著議會通過，議員要為人民權益把關。盧則駁「什麼為人民把關，是為黑金把關！」

由於盧、蔡不斷交火，邱莉莉一度敲槌宣布會議休息5分鐘，隨後親自向盧、蔡二人請託，讓議會能順利進行下去。不過，盧崑福後來仍持續針對議長賄選案發言，邱莉莉要求將盧崑福麥克風消音，指盧已對非事實人身攻擊，司法正在偵辦，現在審查預算比較重要，盧的建議她有收到，其他議員希望程序盡快進行的意見她也有收到，所以要趕快進入議程。

無黨籍陳昆和接著發言，質疑邱莉莉被民進黨停權3年，到底和當會議主席有無關係，還是停權只是做給百姓看？民進黨議員沈震東認為，今天臨時會不是在審查議長，而是審查預算，要追認日程表和委員會。

邱莉莉隨後宣布進入議程，結果引起盧崑福不滿欲衝上主席台，並朝邱喊話「快回答」，各黨派議員見狀都跟上去圍阻，爆發推擠，民進黨議員則大喊「到底要不要審」，後來在無黨籍議員杜素吟的勸說下，盧崑福先離開議事廳冷靜情緒，結束衝突。

邱莉莉表示，司法歸司法，政治歸政治，民生歸民生，這次臨時會由市長黃偉哲帶領市府主管來解釋各種業務款的急迫性，包括營養午餐、弱勢補助款等都無法推遲，1月就要延續實施。

邱說，目前司法偵辦過程還沒到一個階段，請大家聚焦在審查內容，而非她個人身上，大家的建議她都會接納，要互相尊重，不要人身攻擊，也勿做政治鬥爭，她還是會扮演議長角色，主持議會讓議事順遂，不會延宕市府政策推進和市民權益。

台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今召開臨時會，藍營不滿議長邱莉莉擔任主席，爆發衝突。記者鄭維真／攝影

邱莉莉

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